Skateboard SHIT inngår samarbeid med OnklP Etter konkurs og flere års pause er SHIT Skateboard Company tilbake. Fredag lanseres et samarbeid med rapper OnklP. Publisert: 29. mai 2020, 09:21

Ved siden av rappingen er OnklP en talentfull skater. Nå får han et eget designet brett. FOTO: Pål Christensen

Etter å ha fått nyss i at SHIT var tilbake og i full sving ble gründer Frode Goa og ny sjef Lars Horpestad kontaktet av manageren til OnklP med ønske om et samarbeid.

– Vi har hatt et godt forhold i mange år, men aldri fått gjort noe ordentlig sammen før nå. Han er en habil skater, og sier selv at han alltid har drømt om å ha et eget skateboard. Nå får han et designet etter sine preferanser, sier Goa.

Da SHIT for mange år siden var på topp, forteller Goa at OnklP stadig besøkte butikken deres både i Stavanger og Oslo. I musikkvideoen til sangen «Fredag» stilte også rapperen opp kledd i deres merke på t-skjorten.

Skateboardet lanseres fredag, og etter hvert vil det også komme en kleskolleksjon.

Frode Goa og Lars Horpestad har mange planer på lur for det lokale merket SHIT. FOTO: Tor- Arne Vikingstad

Bandet Turboneger er en annen gjeng med musikere som har for vane springe rundt i SHIT sine klær.

– Vi har i samarbeid med dem laget fire brett. To er allerede på markedet, mens to til vil komme i løpet av sommeren, forteller gründeren.

Ifølge Goa har det vært en bra start for SHIT.

– Til nå har det gått over all forventning. Vi trår forsiktig og jobber veldig mye, sier Goa.

