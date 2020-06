Aktuelt Restaurant Gamle Dickens er ikke til å kjenne igjen: Slik blir det nye utestedet i Vågen Snart åpner Proud Mary Pub innerst på Skagenkaien. Publisert: 19. juni 2020, 21:50 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Blomster i taket, gevir på veggen og en laaang sittegruppe. Mye har skjedd på innsiden av gamle Dickens, som nå har fått navnet Proud Mary Pub. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Vi har pusset opp mye, så mye at vi håper det vil holde i 130 år, spøker Rekoms regionsjef, Jeppe Andersen.

Han har nettopp gått opp noen trappetrinn og lener seg inntil et av de mange bordene på langsiden i lokalet. Høydeforskjellen er ikke stor, men gjør at han har et godt overblikk over det som rører seg på det kommende utestedet.

Akkurat nå vrimler det flest mennesker rundt baren. Ikke for å slukke tørsten, men for å sørge for at gjestene kan gjøre nettopp det når Andersen inviterer til åpningsfest onsdag neste uke.

– Det eneste som gjenstår er egentlig å få baren klar og få øl i tankene, sier daglig leder Kato Austrått.

– Det viktigste, rett og slett?

– Jepp, sier Austrått og ler.

Kato Austrått (t.v.) og Jeppe Andersen har fått leveranse etter leveranse parkert utenfor inngangen. Proud Mary-konseptet åpner også i København neste uke, men Stavanger er først ut. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Dickens, Pubn, Proud Mary Pub

I 1973 åpnet Dickens i disse lokalene, men i januar 2019 varslet daværende eier Ståle Mørch at det tradisjonsrike utestedet skulle stenge.

Rekom-partner Øivind Ekeland tok over driften og ga utestedet det midlertidige navnet Pubn. I februar stengte også han dørene, og siden den gang har det skjedd mye på innsiden av det gamle sjøhuset.

Alt av inventar er borte og erstattet med nye sittegrupper. Baren er ny, dekorasjonen det samme. Det eneste som er blitt spart er de gamle mur- og treveggene på langsidene.

På lageret til Ringes fant Andersen to tappetårn fra Tou. Når og hvor de var i bruk sist er ukjent, men det er ingen tvil om at de er gamle. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Underholdning, fest og musikk

– Proud Mary er et konsept vi har bygd opp fra bunnen. Dette er noe vi kun ønsker å tilby på våre beste locations, sier Andersen.

Konseptet er forsåvidt enkelt: Et partysted for unge voksne. Derfor er aldersgrensen 20 år, 23 i helgene.

– Vi skal også vise sport, men i hovedsak satser vi på fest og god stemning. Sporten kommer i andre rekke, så jeg vil ikke si at vi konkurrerer med andre sportsbarer. Likevel viser vi selvsagt finalen i Champions League på storskjerm, sier Austrått.

Vi snakker pop og rock, Tina Turner og Jan Teigen, muligens at Tore Tang også hiver seg med på festen.

– I tillegg vil vi satse på liveopptredener. Musikkbattles, hvor to personer med hver sin saksofon kjemper mot hverandre for eksempel, er noe vi ønsker å prøve, sier Andersen.

FAKTA: Dette er Rekoms utesteder i Stavanger Heidi’s Bier Bar

Cirkus

Café Sting

Hygge

Rabalder Bar

Sportscafeen

Beverly

Proud Mary Pub

Veggen bak scenen prydes av alt fra ordtak til statsledere. Andersen understreker at bildet av Erna Solberg er en hyllest, mens gjestene får velge selv hvordan de vil tolke de andre portrettene. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Dans på bordet

Siden Rekom først gjorde sitt inntog i Stavanger med oppkjøpet av Hall Toll og etableringen av Heidi’s Bier bar, er det nå sju utesteder i byen som er eid av det danske selskapet. Proud Mary Pub blir nummer åtte.

Hverken Austrått eller Andersen ønsker å si noe om hvor mye nyetableringen har kostet, men røper at det har vært mange folk i sving - både i Norge og Danmark.

De håper også at mange tar turen til Proud Mary på åpningsfesten onsdag, selv om det ikke blir den megasvære festen noen av dem håpet på.

Kommunen har påpekt tidligere denne uka at avstand og smittevern er en utfordring på utesteder.

– På grunn av koronaen kan vi ikke lage den samme festen som vi ønsker, så det blir noen restriksjoner, sier Andersen og fortsetter:

– Men vi håper folk kommer innom, tar seg en øl, hører på musikk og vi skal ikke stå i veien dersom noen vil danse på bordene, sier han og ler.

