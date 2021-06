Aktuelt Russetid Russ fra Sør-Rogaland drar andre steder for å rulle 14 kommuner i Sør-Rogaland har forbud mot rulling. Noen busser har dratt til andre kommuner for å feste videre, selv om det er ulovlig. Oppdatert: 15. juni 2021, 15:57 Janne Håland

Byas har sett bilder som viser russebusser fra Sør-Rogaland som den siste uka har vært lenger nord i fylket og på Østlandet for å rulle med andre busser.

Det til tross for at russebusser og -biler i Sør-Rogaland siden 5. juni har hatt forbud mot å rulle, for å hindre nytt smitteutbrudd og en ny nedstenging av samfunnet. De fleste nye smittetilfellene av korona på Nord-Jæren den siste uken, har vært russerelatert.

Fredag forrige uke kom meldingen om at ordførerne bestemte at rulleforbudet ville vare ut russetiden, altså til 23. juni. Mandag kveld fikk også russen nei til en aller siste dag med rulling.

FAKTA: Disse kommunene har rulleforbud Stavanger

Sandnes

Sola

Randaberg

Strand

Hjelmeland

Time

Klepp

Hå

Gjesdal

Eigersund

Lund

Bjerkreim

Sokndal

Noen av de lokale russebussene har likevel dratt til kommuner uten rulleforbud for å feste videre.

Bare nødvendig forflytning er lov

– Rulleforbudet gjelder innenfor grensene til kommunene som har vedtatt det. Vi regulerer ikke hva folk gjør andre steder, men rulleforskriften er utarbeidet på en sånn måte at det å sette seg i russebussen og kjøre ut av kommunene våre, også er ulovlig, sier jurist Ragnhild Øvrebø i Stavanger kommune.

Definisjonen på rulling er at russebussen/russebilen kjører eller står parkert med russ eller andre om bord. Nødvendig forflytning, som for eksempel for å fylle bensin, kjøre til visning eller på verksted, er lov. Men bare sjåføren har lov å være om bord.

– Å bruke buss som transport til festing er ikke lov. Heller ikke å være flere personer i bussen, sier Øvrebø.

Kan bli politisak

Strafferammen for å bryte rulleforbudet er bøter eller opptil seks måneder fengsel.

– Det er en politisak hvis noen bryter den eksisterende forskriften, sier Øvrebø.

Helsesjef Runar Johannesen kjenner ikke til at russebusser har kjørt utenfor kommunegrensene, og har ikke anledning til å kommentere saken tirsdag.

Elin Aase er russepresident i Stavanger, og er skuffet over at russen ikke får en ordentlig avslutning. FOTO: Pål Christensen

Russepresident Elin Aase i Stavanger har tidligere fortalt om russevenner som er både skuffet, lei seg og frustrerte etter at det ble rulleforbud resten av russetiden.

– Vi ønsket en annen avslutning på russetiden. Vi har mistet mye, sa Aase til Aftenbladet i går.

Hun synes det er veldig synd det er rødt lys for russebusser og - biler.

– Russen kan fortsatt møtes ute, og på steder der det er mulig å overholde reglene, men det blir altså uten kjøring, sier Aase.

Hun kjenner ikke til at russebusser fra distriktet har dratt til kommuner uten rulleforbud, og ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

Jussprofessor: – Problematisk forbud

Russebuss-russ Aftenbladet har snakket med tidligere, mener rulleforbudet er blodig urettferdig og diskriminerende.

– Vi har lært siden utbruddet etter Mekjarvik. Etterpå har vi vært mindre grupper og lager grundige lister med kontaktinfo. Festingen skjer oftest utenfor bussen, ikke inni, sa en russ.

De får støtte av jussprofessor Anna Nylund ved juridisk fakultet på Norges arktiske universitet i Tromsø. Hun mener at et rulleforbud som bare er rettet mot russen, og ingen andre i befolkningen, er problematisk, juridisk sett.

– Så vidt jeg vet, er ikke viruset mer smittsomt overfor folk som har russedress på enn andre. Så lenge man har smittevernregler som er tilpasset smittesituasjonen i området man er i, bør det ikke være nødvendig med egne regler for enkeltgrupper, sa hun til Aftenbladet.

Publisert: 15. juni 2021, 15:46 Oppdatert: 15. juni 2021, 15:57