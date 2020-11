Aktuelt Utelivsbransjen DJ-er går sammen om nytt utested: – Det blir en av de råeste nattklubbene i landet DJ-duoen har spilt på noen av verdens største og populære klubber. Nå ønsker de å sette en ny standard i Norge og åpner tross strenge smittevernregler. Publisert: 03. november 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Tom Boye har vært mye på farten som DJ. Nå tar han med seg erfaringer og inspirasjon fra hele verden inn i det nye utestedet Tom And Lello på Strandkaien. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Vi har vært på jakt etter lokaler lenge. Dette mener vi er helt perfekt, sier Tom Boye.

Tidligere var han bookingansvarlig og DJ ved Hall Toll. Da hans gamle hjem la ned og Heidi’s Bier Bar tok over, var han raskt inne på tanken om å starte noe eget. Med på laget fikk han DJ-kollega Elias «Doc Lello» Lahoud.

Sammen har de startet opp utestedet Tom And Lello i de gamle lokalene til restauranten Diablito på Strandkaien i Stavanger sentrum. Her har Boye rollen som daglig leder.

– Det blir en av de råeste nattklubbene i landet. I alle fall når det kommer til lyd og lys, sier han.

Elias «Doc Lello» Lahoud er en kjent Stavanger-DJ som ofte er å finne i Fargegata. Nå blir hans nye hjem på andre siden av Vågen, men han vil komme tilbake av og til. FOTO: Tommy Ellingsen

Koronaspøkelset

Den offisielle åpningen er allerede på torsdag, men det skjer uten et tettpakket dansegulv. Uten høylytt musikk og spektakulære lyseffekter.

Smittetallene stiger.

Utelivet i Stavanger ble som resten bransjen over hele landet rammet av et nasjonalt skjenkeforbud fra august til oktober. Samtidig har Stavanger-ordføreren gjort det klinkende klart at det kan bli aktuelt med nye innstramminger dersom det er nødvendig.

Boye jobber iherdig med å få oversikt over bordplasseringene i lokalet, slik at alle kan holde riktig avstand til hverandre. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Tirsdag ble det bekreftet at en ansatt ved Beverly hadde avgitt en positiv koronaprøve. Samme dag holdt regjeringen en pressekonferanse og varslet ytterligere smitteverntiltak senere denne uka.

Hvorfor åpne en nattklubb mens smitten fortsatt herjer?

– Vi må bare ta en sjanse og satse på at situasjonen blir bedre på sikt, sier Boye, som håper at nattklubben unngår å måtte stenge før den i det hele tatt har åpnet.

– Vi har en tydelig plan på hva vi ønsker å gjøre og hva vi skal gjøre dersom det ikke fungerer. Men dette skal fungere, sier Lahoud bestemt.

Det er ikke mye som minner om en nattklubb inne på det gamle Diablito-kjøkkenet. Men på sikt skal dette området huse både DJ og dansegulv. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Intimt

Tom And Lello består av fire rom med fire ulike konsepter. Nattklubben holder til i det gamle restaurantlokalet på gateplan. I utelivskomplekset vil det i tillegg være tre andre barer, inkludert takterrassen på toppen av bygget. Alle områdene blir utstyrt med hver sin «DJ-bås».

Foreløpig bærer utestedet preg av uttrykket til Diablito, men skal gjennom noen omfattende runder oppussing når det ikke er gjester i lokalet.

– Tiden til store nattklubber med plass til mange mennesker er forbi. Nå skal det være mer intimt, forteller Boye.

Boye viser han fram noen av skissene til lyseffektene som skal inn i lokalet. Han ønsker ikke å forteller hvor mye det koster å starte opp utestedet, men røper at det er snakk om «noen millioner». FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Usikkert for Diablito AS

Tla AS har nå tatt over leieavtalen til Diablito AS. Andreas Koll Svensen, som har vært daglig leder ved restauranten, er også en del av laget ved det nye utestedet.

– Du lever på små marginer når du driver kjøkken. Da koronaen kom, innså vi at det ble for tøft, sier Svensen.

Restauranten har gjennom tidligere arrangementer samarbeidet med Boye og Lahoud. Da Boye luftet ideen om å gjøre om restauranten til et utested, valgte Svensen å gå med på planene.

Ifølge Svensen er det nå en «pågående prosess» for å finne ut av hva som skjer med Diablito AS. Ifølge regnskapsnettstedet Proff hadde restauranten et underskudd på over to millioner kroner i fjor.

– Kan selskapet gå konkurs?

– Det er dette vi nå holder på å finne ut av, sier Svensen.

Takterrassen i Vågen byr på god utsikt. Til våren kommer det tak over uteområdet, slik at det kan være i bruk året rundt. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Slår seg til ro

Både Boye og Lahoud har en merittert CV som DJ-er over hele verden. Fra klubber i London, Dubai, Shanghai og Ibiza, men ikke minst i hjembyen Stavanger.

Koronaen satte en stopper for spillejobbene i utlandet. Nå er det eierne av utestedet som skal stå for musikken. Boye og Lahoud sitter begge på hver sin halvdel av aksjene i selskapet.

– Kalenderen var fullbooket ut året helt til koronaen kom. Derfor ser jeg veldig fram til å kunne jobbe ved min egen klubb i stedet for, sier Boye.

Denne tanken deler også «Doc Lello».

– Først fikk jeg sjokk over at alt ble avlyst, men jeg må innrømme at jeg likte det etter hvert. Både hodet og kroppen min trengte den pausen. Jeg er ikke så fryktelig glad i å reise, så jeg ser veldig positivt på å kunne ta det mer med ro og spille her hjemme, sier Lahoud.

– Mange forbinder deg med Fargegata. Dukker du opp igjen der?

– Nå er det først og fremst på Tom And Lello jeg kommer til å holde til, men det blir nok noen opptredener i Fargegata også av og til, sier «Doc Lello».

