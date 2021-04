Aktuelt Restaurant Slik blir nye Déjà Vu: Her kommer 60 meter med uteservering Daglig leder Kjetil Skaret håper alt står klart innen 1. juni. Da er også en gammel kompis tilbake på laget. Publisert: 05. april 2021, 23:38 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Daglig leder ved Déjà Vu, Kjetil Skaret (t.v.), får igjen med seg Øyvind Næsheim med på laget. Rett bak dem kommer den nye uteserveringen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

I løpet av våren skal Déjà Vu Delikatesser pusse opp og bygge om restauranten på Magasin Blaa.

Når alt står klart er det flere enn bare gjestene som kommer til dekket bord.

Det nye kjøkkenet skal skreddersys slik at Øyvind Næsheim kan flytte inn med matkonseptet KITA. Denne gangen permanent.

Slik så det ut da Aftenbladet besøkte KITA Déjà Vu by Night i september 2015. Fremst og bak disken, står Øyvind Næsheim. FOTO: Jarle Aasland (arkivfoto)

Back in business

KITA var et restaurantkonsept som erstattet Déjà Vu på kveldstid. Restauranten gikk under navnet KITA Déjà Vu by Night. Den åpnet i september 2015 og holdt det gående til desember 2016.

Spisestedet fikk i sin tid gode skussmål av Aftenbladets matkritikere.

Men til tross for gode ord, var arbeidsflyten langt fra optimal.

– Det funket dårlig å pakke bort Déjà Vu, for så å ta fram KITA to ganger til dagen. Det gikk ikke i lengden, sier daglig leder ved Déjà Vu, Kjetil Skaret.

– Du er nødt til å bygge et kjøkken etter rettene du skal lage, sier Næsheim.

Déjà Vu sitt kjøkken er i hovedsak bygd for å servere tapas og salater. KITA-konseptet, som baserer seg på japanske smaker laget på nordiske råvarer, trenger andre verktøy for å fungere optimalt.

Men nå skjer det ting.

Arkitekttegningene viser hvordan fasaden til Déjà Vu blir ut mot Verksgata i Stavanger sentrum. FOTO: Sivilarkitekt Jonny Johansen

Uteservering og «ny» restaurant

Over en periode på seks uker kommer spisestedet på Magasin Blaa til å være helt eller delvis stengt denne våren.

Når det omfattende bygge- og oppussingsarbeidet står ferdig - forhåpentligvis innen 1. juni - har Déjà Vu og KITA fått en innglasset uteservering, nye sittegrupper og et nytt kjøkken med innsyn fra restauranten.

Etter nyåpningen vil Déjà Vu fortsette som før og servere sine kjente retter. Senere på dagen kommer Næsheim på jobb og menyen glir over i KITA-universet.

I forrige uke ble det kjent at restauranten åpner et spisested på Kvadrat. Nå kommer oppussingen og utbyggingen av moderskipet på Magasin Blaa i tillegg.

– Hvorfor skjer alt på en gang?

– He he. Nei, altså. Det er mange som har stått på døra vår og lurt på om vi skal åpne ditt eller datt, men for oss er det nå eller aldri. Vi kan ikke stå stille, vi må videreutvikle oss. Der har Øyvind noen gode erfaringer som jeg ikke har. Han kan det med å bruke kvalitet for å vokse. Vi er nødt til å levere fra dag én, sier Skaret om kompisen som har tilbrakt 12 år i utlandet, blant annet ved anerkjente Nobu.

Mattilbudet er viktig

Senterleder Kristine Bergseteren er svært glad for planene til Skaret og Næsheim.

– Restauranten er ofte full og dette vil gi flere kunder muligheten til å besøke dem. I tillegg vil uteserveringen åpne opp for en mye bedre følelse på sommertid. Det blir en stor forandring, sier senterlederen.

Spisetrenden på kjøpesentrene har endret seg drastisk. I dag er det viktig for sentrene å satse på mat.

– Å gå ut på et kjøpesenter handler i dag mer om en opplevelse. Derfor er det viktig å ha et godt mattilbud. Spesielt med tanke på netthandelen, som stadig tar en større posisjon, sier senterlederen.

Allerede i fjor vår, rett etter koronaens inntog, ble Næsheim og Skaret enige om både bygge- og samarbeidsplanene. Resultatet skal etter planen stå klart 1. juni. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Gode tall

Skaret var i 2002 med på å starte opp Déjà Vu på Magasin Blaa. Han er i dag eneeier, etter at forretningspartner John Remy Kalfoss Olsen solgte seg ut av selskapet i fjor.

Foreløpig fortsetter det slik, selv om Næsheim nå blir mer involvert enn noen gang.

– Vi satser en betydelig sum begge to. Selv om Øyvind ikke er inne på eiersiden på papiret, har vi en avtale om at han skal få igjen for dette dersom det går bra, sier Skaret.

Regnskapstallene viser at spisestedet på Magasin Blaa har gjort det svært godt de siste årene.

I 2019 omsatte Déjà Vu Delikatesse AS for 26 millioner kroner, som ga et overskudd før skatt på 2,4 millioner, viser tall fra Proff.

Fjorårets koronaregnskap er ikke offentlig ennå. Tross alle utfordringer, blir også dette lystig lesning, skal vi tro Skaret.

Han forventer et overskudd på cirka 2 millioner kroner.

– Vi fikk oss en på trynet. Det ble mange kanselleringer og vi måtte snu oss rundt. Take away har vært viktig for oss, og det kommer vi til å satse videre på etter nyåpningen. Det er veldig fint å se at vi har klart å navigere i den tunge sjøen, sier Skaret.

