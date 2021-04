#2: Vi taper EM i kondom

Vi nordmenn er faktisk blant de dårligste i Europa til å bruke kondom. Skjerpings!

Det er litt rart med tanke på at vi er et rikt land. Men vi har en holdning om at «det ordner seg». I land hvor helsehjelp er dyrere og mindre tilgjengelig, er man flinkere til å ta forholdsregler.