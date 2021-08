Aktuelt Utesteder Naboer klager på at utestedet får utvide uteserveringen Beboere har tidligere sagt at Lervig Local tar fra dem nattesøvnen. Nå har sameiet klaget på at utestedet får et større skjenkeområde utendørs. Publisert: 06. august 2021, 18:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Den gamle hermetikkfagskolen på Eiganes huser blant annet leiligheter og baren Lervig Local. Denne kombinasjonen har ført til flere klager på støy.

Det var allerede i mars at søknaden havnet på bordet til Stavanger kommune. Lervig Local ønsket å utvide uteserveringen med 10 til 15 sitteplasser utenfor lokalet til Kanelsnurren.

Det fikk sameiet Ledaal Park Alexander til å reagere, som til Aftenbladet klaget på støy og dårlig nattesøvn allerede i fjor.

Det blå området viser Lervigs opprinnelige skjenkeområde. Dette er nå utvidet med det som er markert med gult.

Uenig i kommunens vurdering

Byas har fått innsyn i flere av dokumentene som gikk til og fra kommunen under søknadsprosessen. Her kommer det fram at både politiet, kommunens avdeling for helse og velferd, men ikke minst sameiet selv, påpekte støyutfordringene som beboerne har slitt med.

Søknaden ble likevel innvilget. I vedtaket legger kommunen flere årsaker til grunn, og trekker blant annet fram at området er lite, at det er godkjent for servering og at naboene ikke trenger å bevege seg gjennom det nye skjenkeområdet for å komme inn i leilighetene sine.

«Utvidelsen må anses for å være av mindre betydning med hensyn til

sjenanse for naboene», heter det i vedtaket.

Styreleder i sameiet Ledaal Park Alexander, Morten Mauritzen, har på vegne av beboerne klaget på vedtaket. I klagen står det at han ikke forstår hvordan alkoholservering rett under beboernes balkonger og soveromsvindu er av «mindre betydning» når det gjelder sjenanse.

Byas har vært i kontakt med Mauritzen som skriver at dette er en sak sameiet ikke ønsker å kommentere offentlig.

Lervig-sjef Anders Kleinstrup foran de framtidige barlokalene i 2019. Siden Lervig Local åpnet dørene i august i fjor, har støyproblematikken blitt diskutert gjentatte ganger.

Vil ikke provosere

Daglig leder i Lervig, Anders Kleinstrup, mener at sameiet for ofte tenker «worst case scenario». Han peker på at utvidelsen er liten og forklarer at den ble gjennomført for å få lokalet til å se mer innbydende ut for gjester som kommer fra vestsiden.

– Tidligere så det ut som vi ikke hadde åpent. Derfor ønsket vi å sette ut noen stoler og benker på området, sier Lervig-sjefen.

– Hvordan vil du beskrive forholdet til beboerne?

– Jeg synes ikke det er vanskelig. Vi er flere som driver her og jeg mener det har vært en suksess, men det er helt klart at Ledaalparken har gått gjennom en stor forandring. Likevel prøver vi både å innrette og tilpasse oss slik at vi kan være en god nabo for de som bor her. Enda mer dialog er nok nøkkelen for å unngå konflikter, sier Kleinstrup.

På spørsmål om det var nødvendig å utvide skjenkeområdet når beboerne tidligere har klaget over støy, svarer Kleinstrup følgende:

– Vi gjør absolutt ikke dette for å provosere. Flere besøkende trodde vi var stengt fordi vi ikke benyttet oss av platået. Derfor har vi søkt, fått det innvilget og tatt i bruk området, sier Kleinstrup.

