Aktuelt Storby, Stavanger og Sandnes Fylket vil legge ned populært skolefag: – Det var det eneste vi hadde som var litt spesielt I over 20 år har elever på kunst, design og arkitektur-linja blitt sendt til England. Det kan det bli slutt på nå. Publisert: 13. desember 2021, 21:15 Christine Andersen Johnsen

Nadia Ortega Haugvaldstad, Nora Kristine Dale og Rikke Kolnes Fagerland har tilbrakt semesteret i England. Over nyttår skal de tilbake, og håper at andre elever vil få muligheten.

– Det er trist at det eneste tilbudet elever som oss hadde for å utvikle oss enda mer, kan bli tatt fra oss, sier Nadia Ortega Haugvaldstad.

Hun og klassevenninnene Nora Kristine Dale og Rikke Kolnes Fagerland går andre året på kunst, design og arkitektur, studieforberedende, og har tilbrakt det siste halvåret i England, og gleder seg til å reise tilbake til vertsfamiliene sine over nyttår.

Elever fra Rogaland har reist til England helt siden 1998. Dette er elever på Vg2 medier og kommunikasjon og på vg2 kunst, design og arkitektur fra tre skoler i Rogaland: Bergeland videregående i Stavanger, Vågen videregående i Sandnes og Haugaland videregående i Haugesund. Det er Bergeland videregående skole som administrerer tilbudet.

Kan spare 3,3 millioner

Nå vurderer fylkesutvalget i Rogaland å legge ned den populære «englandsklassen». Ap, H, Sp, KrF og V foreslo i fylkesutvalget 30. november å utfase tilbudet, og forslaget behandles i fylkesutvalget 14. og 15. desember.

Tilbudet genererer en ekstra kostnad på 3,3 millioner kroner i fylkeskommunens budsjett. Ved å avskaffe tilbudet vil en kunne spare inn dette beløpet.

– Blir ofte glemt

Inger-Lise Lever har vært ansvarlig kontaktlærer for elevene i englandsklassen de siste årene. Hun mener det er veldig synd at fylkespolitikerne vurderer å legge ned faget.

– De kreative fagene blir veldig ofte glemt, og dette tilbudet var spesielt for oss. Det er veldig dumt at de, for å spare litt penger, skal legge ned noe som fungerer veldig bra, sier hun.

Inger-Lise Lever er kontaktlærer for elevene i englandsklassen. Hun fortviler over at tilbudet nå kan forsvinne.

– Dette er ikke bare en kort utveksling på noen måneder. Elevene tilbringer store deler av skoleåret borte i England og er hjemme noen uker i desember og for å ta eksamen her i mai, forteller Lever.

Hun understreker at faget har vært en stor motivasjonsfaktor for mange elever.

– Det er 15 elever som må reise, og elevene må gjennom en streng intervjuprosess. Dette går ikke bare på penger eller karakterer, men også motivasjon. De som ønsker å reise jobber hardt første året for å stille sterkt i intervjurunden, sier hun.

Rektor på Bergeland, Arild E. Helgøy, mener det er dumt at denne gruppen elever, som

– Det satses veldig lite på denne gruppen elever, for de blir ikke prioritert. Det er veldig dumt at kutt i fylkeskommunen skal gå utover det ene tilbudet de hadde, sier rektor Arild E. Helgøy på Bergeland videregående skole.

Han påpeker at faget har hatt lang tradisjon:

– Det er et tilbud som har betydd mye for mange, som nå kan rives bort.

– Aldri kjekt å kutte i tilbud

– Det er aldri kjekt å måtte kutte i tilbud. Vi fikk en veldig god presentasjon fra elevene på Bergeland som argumenterte godt forrige uke, sier Solveig Ege Tengesdal, leder av opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune, og legger til:

– Jeg må bare beklage at vi likevel ser at vi må gjøre noen kutt for å kunne gjøre andre prioriteringer. Elevene har utfordret oss på å passe på at tilbudet innenfor kunst, design og arkitektur skal være et godt tilbud og at vi kan levere god kvalitet. Det tar jeg uansett med meg, sier hun.

– Elevene mener de ofte blir bortprioritert, og at det eneste spesielle tilbudet de hadde nå kan bli tatt fra dem. Hva tenker du om det?

– Dette er jo et tilbud som har eksistert i veldig mange år. Det viser at disse elevene har vært prioritert. Nå er vi i gang med sparetiltak. Da er dette ett av tiltakene vi valgte å gjøre. Men jeg har full forståelse for innvendingene, og jeg er klar over at vi utfordres på å ha et kvalitetsmessig godt tilbud der fremover, sier hun.

– Det er aldri kjekt å kutte i tilbud, sier Solveig Ege Tengesdal, leder av opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune.

– Trenger flere som velger den retningen

Fra årets kull var det 24 elever som søkte, og de venter enda flere søknader neste år, trolig rundt 30.

– De som reiser er en ressurs for skolen, og for klassene sine i tredjeklasse. I tillegg er det en utrolig bra mulighet for lærerutveksling mellom oss og lærerne på den engelske skolen. Mye av det vi bruker i norske skoler i dag er et resultat av lærdom fra samarbeidet, forteller Lever.

Når elevene kommer hjem fra England, reiser de rundt til førsteklassene på de ulike skolene og forteller om opplegget.

– Dette tilbudet er også en spennende måte å få elever til å velge kunst, design og arkitektur. Vi trenger flere som velger den retningen også, sier Lever.

Rektor Helgøy forteller at englandsklassen blir brukt for å reklamere for linjene på alle skolene.

– Det hjelper for å rekruttere elever, men det viktigste er nok den ekstra dimensjonen dette gir til faget, sier rektor Helgøy.

– Utrolig takknemlig

Haugvaldstad, Dale og Fagerland bekrefter at dette tilbudet var en stor faktor da de skulle velge hvilke linjer de ville søke seg inn på fra ungdomsskolen:

– Jeg har hatt lyst til å reise og bo i et annet land siden jeg var liten, og jeg tror det er en god erfaring å ha, sier Fagerland.

– En faktor var også at jeg ville ha dette å fortelle til andre. Det er en opplevelse som er litt annerledes, og jeg er utrolig takknemlig for at jeg har fått reise dit, bo der og oppleve en annen kultur, sier Haugvaldstad.

De tre mener også at utvekslingsåret gir dem mer faglig utvikling, enn om de bodde i Norge:

– Det er helt annerledes i England. Vi går jo på et college, sammen med studenter som ønsker å jobbe innenfor arkitektur, design eller kunst, sier Dale.

– Jeg opplever også at det er mer krav til oss der. Det er større oppgaver, og mer likt slik som det er å være student, sier Haugvaldstad.

15 elever blir sendt til England hvert år. De kommer fra ulike skoler i hele Rogaland, og det er en omfattende intervjuprosess for å få plass.

De forteller at de også har fått kunnskap utenfor klasserommet av både søknadsprosessen og å flytte til et nytt land:

– På grunn av korona og Brexit var det veldig mange skjema å fylle ut, vaksinetaking og søknader. Gjennom å flytte til England mens dette pågikk var vi jo også nødt til å sette oss inn i situasjonen der borte, og lærte mye av det, sier Haugvaldstad.

– Veldig urettferdig

VG1-elevene Orzuniso Zakirova, Mathea Thomsen og Vår Jacobsen har selv planer om å søke når søknadsrunden åpner i mars neste år. De fortviler over at de kanskje ikke får muligheten likevel:

– Det er veldig urettferdig, hvis de legger ned denne linjen. Det var det eneste vi hadde som var litt spesielt, og eneste mulighet til å utvikle oss mer, sier Zakirova.

– Jeg har visst om dette tilbudet og hatt et ønske om å få komme til England helt siden jeg gikk i 7. klasse. Så det har vært en veldig stor motivasjon for meg, sier Jacobsen.

Orzuniso Zakirova, Mathea Thomsen og Vår Jacobsen går første året på kunst, design og arkitektur. De har alle tenkt til å søke om å få reise til England, men frykter at de ikke får mulighet.

Thomsen sier at hun syns det er paradoksalt at fylkesutvalget vurderer å sette av midler til et nytt arkitekttegnet fylkeshus, samtidig som de vurderer å legge ned et tilbud for elever som går kunst, design og arkitektur.

– Jeg syns det er litt rare prioriteringer, og jeg opplever at politikerne har litt lukket ører. Det virker som de har bestemt seg, og vil ikke se hva dette betyr for oss elever, sier hun.

– Jeg forstår at de opplever det som et paradoks. Samtidig har vi klart å prioritere midler til kontaktlærere og til psykisk helse. Det betyr ikke at vi ikke prioriterer utdanning, sier Tengesdal.

