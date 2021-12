Aktuelt Eurovision Song Contest Disse skal til Eurovision-finalen, men ikke for Norge Neste år blir det flere kort å spille på i Eurovision-finalen for det norske publikummet. Utenom det norske bidraget, skal Casper Bjelland Hatlestad og Benjamin Rekstad være med og representere Tsjekkia, og Amanda Tenfjord skal representere Hellas. Publisert: 20. desember 2021, 19:00 Gayatri Jeevaharan

Norske Casper Bjelland Hatlestad (t.v.) og Benjamin Rekstad (t.h.) skal representere Tsjekkia i Eurovision med bandet We Are Domi. Vokalist Dominika Hasek i midten.

I Norge blir ikke Melodi Grand Prix avholdt før i februar. Men flere andre land har allerede funnet ut hvem de skal sende til Italia i mai neste år. Og på listen står flere nordmenn.

Byas skrev onsdag om Casper Bjelland Hatlestad (27) fra Stavanger, som var nominert til den tsjekkiske finalen med bandet We Are Domi.

Bandet gikk til slutt av med seieren og skal representere Tsjekkia i Eurovision-finalen.

VG har også omtalt seieren.

Her er We Are Domi etter at de fikk vite at de vant finalen i Tsjekkia. Trioen begynte å spille sammen i 2018, mens de studerte jazzmusikk i Leeds i England.

– Skal lage et kjempekult show

– Det er sinnssykt kult. Jeg hadde aldri trodd dette for noen måneder siden, sier Hatlestad på telefon fra Praha dagen derpå.

Han sier at mobilen ikke har sluttet å vibrere etter at seieren var sikret.

– Det er masse gode ord fra folk overalt. Vi visste at Eurovision var stort, men det er først den siste tiden vi har skjønt hvor mange som følger med rundt omkring i Europa.

Bandet endte opp på topp hos juryen og fikk flest internasjonale stemmer under den ti dager lange avstemningen. Blant de tsjekkiske stemmene kom de på fjerdeplass.

– Vi setter stor pris på alle som har stemt. Folk i Norge har hjulpet oss å komme hit, og vi lover at vi skal gi alt, sier han.

– Hvordan blir de neste seks månedene før finalen?

– Det blir beinhard jobbing. Vi kommer til å jobbe med det tsjekkiske teamet for å lage et kjempekult show. Vi må prøve å gjøre mest mulig ut av de tre minuttene vi får på scenen.

Amanda Tenfjord skal representere Hellas i Eurovision-finalen 2022.

Flere nordmenn i finalen

Utenom We Are Domi, blir det en norsk artist til på scenen i Italia. Amanda Tenfjord (24) har vært et hett navn i Musikk-Norge de siste årene, men koblingen hennes til Hellas er nok ukjent for de fleste.

I en pressemelding skriver Tenfjord at hun har gresk far og ble født i Hellas. Familien flyttet til Tennfjord i Møre og Romsdal da hun var tre år gammel.

I sommer ble hun kontaktet av en person som har vært involvert i flere greske finalebidrag tidligere. Etter en lengre prosess fikk Tenfjord vite at hun er valgt ut til å representere Hellas.

– Jeg har sett på Eurovision hvert år siden jeg var barn. Vi hadde en tradisjon hjemme at vi alltid inviterte masse venner og lagde skikkelig fest med gresk mat og stor ståhei. Nå gleder jeg meg veldig til å være med selv, men jeg er også litt redd. Dette er jo utrolig stort!

Casper Bjelland Hatlestad (27) spiller med en buegitar som han har «customiset» selv.

Eurovision-effekten

Hatlestad sier til Byas at han synes det kult at det blir flere nordmenn i Eurovision-finalen.

– Det viser at vi har et vidt spekter av flinke norske artister, også i utlandet. Skandinavisk pop er veldig populært, og det er veldig bra at Norge får ut flere artister, mener han.

En eventuell seier i Eurovision kan bety mye for den videre musikkarrieren. Det er årets vinner, Måneskin, et bevis på. De italienske rockerne har opplevd stor suksess internasjonalt etter konkurransen. We Are Domi har også spilt på samme festival som Måneskin i Praha.

– Det er sinnssykt kult å se hvor mange nye fans de har fått. Uten Eurovision hadde de nok ikke fått spredt musikken sin like mye, sier Hatlestad.

Stavanger-mannen sier det er stor stas å skulle representere Tsjekkia, selv om han bare har bodd i landet i halvannet år. Ved siden av bandet jobber han som musikklærer på en skole, og han hadde lovet elevene is dersom de vant.

– Jeg dro på butikken klokken seks om morgenen for å kjøpe isen, etter å ha feiret seieren gjennom natten. Det ble en veldig fin avslutning med elevene på siste skoledag før ferien. Nå gleder jeg meg veldig til å feire jul hjemme i Stavanger, forteller han.

Eurovision-finalen avholdes 10.-14. mai 2022 i Torino i Italia.

