Aktuelt Aftenbladet ung – Glad for at elevenes stemmer blir hørt Elevrådsledere i Stavanger mottok mandagens anbefalinger om å avlyse vårens eksamener med både glede og lettelse. Publisert: 31. januar 2022, 20:10 Thommas Husevik

Leder Amalie Bloemheuvel Taksdal i Elevorganisasjonen i Rogaland.

– Det gjør meg veldig glad. Det har vært stor jubel i gruppechattene i dag, sier leder i Elevorganisasjonen i Rogaland, Amalie Taksdal.

– Vi er mest glad for at elevenes stemmer har blitt hørt, og at direktoratet har sett det de har gått rundt og følt på.

– Nå håper vi at kunnskapsministeren følger opp og tar det vi ser på som den rette avgjørelsen, sier hun.

– Har ikke noen vanlig skolehverdag

Det var tidligere mandag at utdanningsdirektoratet gikk ut med anbefalingen om å avlyse eksamener i grunnskolen og på videregående skoler.

Det kommer fram i en risikoanalyse gjort av Utdanningsdirektoratet for Kunnskapsdepartementet.

For flere av elevrådslederne i Stavanger er det en riktig innstilling.

– Slik jeg ser det så er det helt riktig at eksamenene bør avlyses. Mest på grunn av at vi har vært i en spesiell situasjonen både på hjemmebane, men også på skolen, sier Thea Falch, elevrådsleder på Bergeland vgs.

Hun trekker samtidig fram hvordan koronapandemien har påvirket læringsgrunnlaget over flere år:

– Vi har jo ikke noen vanlig skolehverdag. Det føles veldig feil når man har mistet så mye av grunnmuren i undervisningen, ikke bare i år, men også tidligere år, sier hun.

– Jeg tror det ville skapt mer trygghet for alle hvis det nå blir klart at vi ikke skal ha eksamen. Da kan vi nemlig heller fokusere på det mer helhetlige, sier hun.

Thea Falch er elevrådsleder på Bergeland videregående skole.

Manglende motivasjon

Budskapet støttes også av elverådsleder ved Kannik ungdomsskole, Iben Bernhardt Danielsen:

– Det er mange her som er frustrerte.

– Vi har i praksis hatt koronapandemien gående gjennom hele ungdomsskolen nå, sier hun.

Hun trekker fram flere aspekter, deriblant manglende motivasjon, færre skoleoppgaver og et pensum elevene ikke føler de har fått gått skikkelig gjennom, som merkbare sideeffekter av virusets herjinger:

– Man merker det at man går kjappere gjennom alt for å komme seg gjennom pensum.

– Det føles i det hele tatt vanskelig og urettferdig. Det blir jo fort sånn at man må jobbe ekstra hardt og så får man mye må ta igjen senere, legger hun til.

– Vil fatte beslutning så raskt som mulig

Både i 2020 og i fjor ble alle skriftlige og muntlige eksamener på disse trinnene avlyst på grunn av koronapandemien. Nå anbefaler altså Utdanningsdirektoratet at det skal skje for tredje gang.

Den endelige avgjørelsen rundt eksamenene blir tatt så snart politikerne har tatt stilling til funnene fra Utdanningsdirektoratet:

– Vi har nå mottatt rapporten fra Utdanningsdirektoratet og må sette oss grundig inn i denne. Jeg vil også ha egne møter med fylkeskommunene og organisasjonene i skolesektoren for å få deres innspill. Regjeringen vil fatte en beslutning så raskt som mulig, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

