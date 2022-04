Aktuelt Tasta Her åpnes noe tastafolket har ventet lenge på Det har vært snakk om å få det til siden byggestart. Nå står lokalene fylt opp med polvarer. Publisert: 28. april 2022, 14:11 Toralf Larsen Vallestad

Klokken 10.00 ble den røde snoren klippet. Nå slipper de som bor på Tasta å dra hele veien inn til sentrum eller Randaberg.

– Jeg håper dette vil få folk til å bruke senteret mer, sier leder i Tasta kommunedelsutvalg Leif Høybakk som torsdag klippet over snoren til det nyeste tilskuddet til senteret.

Etter en lang ventetid er butikkhyllene på den gamle Jernia-butikken, som har flyttet rett over gangen på Alti Tasta, nå fylt opp av øl, vin og andre drikkevarer.

– Dette her er et veldig etterlengtet tilbud her på Tasta. Nå slipper man å pendle inn til sentrum eller til Randaberg når man skal ha polvarer, sier Høybakk.

Eiendomssjef Britt Iren Osmundsen (t.v.) og senterleder Birte Wiinberg like etter polet på Tasta ble åpnet.

Engasjement

Senterleder Birte Wiinberg ønsket de nye leietakerne hjertelig velkommen på opningsdagen.

– Jeg tror kanskje man ser på smilet mitt at det er kjekt å endelig kunne være her på åpningen av Vinmonopolet.

Hun håper også at dette fører til at flere velger å handle på Alti Tasta. Wiinberg tror størrelsen på butikken har nok av rom for å tilfredsstille polbehovene til innbyggerne i en av byens største bydeler.

– Man ser jo bare i kommentarfelt på sosiale medier for eksempel. Det har jo vekket et utrolig engasjement.

Butikksjef på det nyåpnede vinmonopolet på Tasta Torfinn Jåsund.

Siden etter påske har butikksjef Torfinn Jåsund jobbet for fullt med klargjøring og varebestilling til åpningsdagen. Cirka 1100 varelinjer stod i hyllene.

– Jeg er veldig godt fornøyd med lokalene, sier han.

For å jobbe fulltid på Vinmonopolet kreves riktig kompetanse. Nå er det 4 stykker som jobber på Tasta. De har blitt håndplukket fra nærliggende pol.

