Yips har åpnet ny filial, men det kostet halve selskapet Halvannet år etter at Yips åpnet i Pedersgata, står et nytt utsalg klart i Sola. Bekjente i pizzabransjen gjorde utvidelsen mulig.

Yips tok over lokalet som ble stående tomt da Pizzabakeren flyttet til nabolokalet. Det var nemlig kontakter i pizzabransjen som førte til nyetableringen. FOTO: Privat

– Etter åpningen i Pedersgata har det alltid vært et mål å åpne flere filialer. Vi har sett en positiv trend, har kunder som kommer igjen og igjen, i tillegg har vi fått med oss nye medeiere, sier daglig leder i Yips Dumplings & Digg, Tore Erevik.

I det stille åpnet asian fusion-restauranten ny take away i Solakrossen torsdag. Her har selskapet tatt over et lokale som tidligere tilhørte Pizzabakeren.

Selv om pizza ikke står på menyen til Erevik, hadde matretten en finger med i spillet da Yips åpnet utsalg nummer to.

Oppkjøp og samarbeid

Ved årsskiftet kjøpte Wilmar AS seg inn i Yips. Daglig leder i selskapet er Preben Bøe Gulliksen. I styret sitter faren hans, Pizzabakeren-gründer William Gulliksen.

– Dette er bekjente av meg og familien min. Vi var heldige som fikk dem med på laget, noe som helt klart gjorde utvidelsen mulig. En ting er å drive, men det koster å åpne nytt også, sier Erevik.

Sammen med Wilmar AS ble morselskapet Yips Holding AS opprettet. Her sitter Gulliksen-selskapet med halvparten av aksjene, mens de resterende eierandelene tilhører Erevik og to andre Yips-ansatte.

Daglig leder i Yips Dumplings & Digg, Tore Erevik, forteller at utvidelsen ikke hadde vært mulig dersom ikke Gulliksen og Wilmar AS ble med på laget. FOTO: Pernille Filippa Pettersen

Foreløpig er filialen på Sola det eneste utsalget som morselskapet står bak. På sikt skal også Yips Fusion AS, selskapet bak driften i Pedersgata, innlemmes i konsernet.

Wilmar AS er et familieselskap og har ingenting med Pizzabakeren å gjøre. Likevel, å få med seg folk som sitter på kunnskap bak en av landets største franchise-suksesser, kan også hjelpe Yips til å vokse på sikt.

–Jeg håper at vi etter hvert blir tilgjengelige sentrale steder i Rogaland. Vi bygger stein på stein og må få ett sted til å fungere før vi begynner på neste, sier Erevik.

Ny matfestival var planlagt til september, men blir avlyst

Zouq utvider og flytter inn i nye lokaler i Pedersgata

Fans og investorer

– Maten til Yips er veldig god. Det er alt jeg vil si. Resten får du ta med sønnen min, slik at «gamlingen» ikke sier noe feil, sier William Gulliksen og ler.

Fra sønnen og daglig leder i Wilmar AS, Preben Gulliksen, er det også bare lovord å hente.

– Jeg har tre gutter, han eldste er fire og han yngste er ett år. Alle er kjempestore fans av Yips. Vi har spist der mye siden åpningen og maten reflekterer hvem disse gutta er. De har stor lidenskap for det de holder på med, sier han.

Dette, kombinert med bekjentskapet mellom Gulliksen og Erevik, gjorde at det ene førte til det andre.

– Maten appellerer til både hjemmekos, overtidsmat og middag. I Pedersgata er det en restaurant og maten er heller ikke for dyr. Dette er alle faktorer som trigger oss, sier Gulliksen.

– Hva er målet med samarbeidet?

– Vi er ganske ydmyke. Lokalet på Sola er perfekt og noe vi begge hadde lyst til å prøve. Det blir kjempespennende å følge utviklingen der, så får vi se hvor veien går videre, sier Gulliksen.

Ifølge Erevik passerte kostnadene for utvidelsen til Sola en million kroner. FOTO: Privat

Millionetablering

Yips har jobbet med Sola-utvidelsen siden juletider. Opprinnelig skulle filialen åpnet tidligere, men arbeidet har blitt noe forsinket på grunn av koronautbruddet.

– Vi har sett på Sola som en interessant plass en god stund. Gjennom de nye medeierne våre fikk vi tilgang til et lokale. Samtidig er det mange som bor i Sola, sentrum har vokst og det er flere som kjører forbi, sier Erevik om begrunnelsen for plasseringen.

– Hvor mye kostet etableringen?

– Det kostet. Vi snakker i alle fall en million, sier Erevik.

Yips åpnet take away-avdelingen i Pedersgata januar 2019. Restauranten sto klar tre måneder senere. Ifølge regnskapsnettstedet Proff endte omsetningen på 6,2 millioner kroner i fjor. Dette ga et underskudd på 87.000 kroner.

– Vi er fornøyde med det, men vi håper selvsagt å øke ytterligere i år, selv om vi har hatt et par utfordrende måneder på grunn av koronautbruddet, sier Erevik.

