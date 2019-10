Dette er de nominerte til #byasbeste sentrumsbutikk!

Du kan stemme på din favoritt i bunnen av artikkelen!

I fjor vant Syvende Himmel prestisjetittelen, og butikkeier Inger-Johanne Rodvelt måtte ty til tårene. I år er hun nominert igjen, for femte året på rad!

Her er alle de nominerte:

Syvende Himmel

Hva: Retro klesbutikk.

Hvor: Øvre Holmegate 21, Stavanger.

Stella Marie Brevik

Inger-Johanne Rodvelt, og hennes butikk, er en veteran i #byasbeste nominasjonene. Hun overtok driften i 2013 og har siden den gang jobbet for å gi Stavanger en litt annerledes butikk.

– Stavanger trenger en slik butikk, forteller Rodvelt.

Farger, retro og dameklær er stikkord hos butikken. Rodvelt blir ennå kjempe glad over nominasjonen. Det betyr at kundene hennes ennå mener butikken fortjener oppmerksomheten.

– Hvorfor fortjener Syvende Himmel å vinne også i år?

– Fordi Stavanger trenger oss, og fordi kundene mine, som er helt syke på å nominere, fortjener det. Hvis jeg vinner nå blir det fest!

KANT

Hva: Klesbutikk ++.

Hvor: Øvre Holmegate 9, Stavanger.

I 2017 stakk Kant av med seieren i den samme kategorien, les mer om det, og butikken, her!

Stella Marie Brevik

Inne i alt-mulig-butikken Kant er stemningen lun. Kant-eier Frode Goa kverner kaffe og kollegaen strikke-Siri, aka Siri Andersen, har strikketøyet på fanget.

Goa blir veldig glad for nyheten om nominasjonen. Butikken har vært oppe å gå omkring 2 år nå og han synes det er fint at Stavangerfolket setter pris på butikken.

– Alt her er laget med sjel, sier Andersen. – Her er det god service og unike produkter.

KANT selger for det meste klær, som Goa tegner, designer og trykker selv, men også andre lokalproduserte varer, som kopper og kaffe. Andersen står for strikking av luer.

– Vi er kanskje den eneste butikken i byen der alle produktene er laget og tegnet på huset.

Godtebyen

Hva: Godteributikk.

Hvor: Klubbgata 14, Stavanger.

Stella Marie Brevik

Ikke langt fra Kant ligger Godtebyen. Enhver 10-årings våte drøm: Meter på meter med fargerikt godteri. Emrah Coban, eier og daglig leder, startet Godtebyen i oktober 2018. Han synes det er veldig stas å bli nominert til #byasbeste etter bare ett år i byen.

Da han åpnet var det kø ut døren.

– Vi har Norges største utvalg på smågodt, kanskje til å med Skandinavias, sier han.

Coban mener butikken tilfører noe bra til byen. Her er det noe for alle. Kundene er i alle aldre og mange voksne kommer for å kjøpe godteriet fra barndommen som for lengst har forsvunnet fra de vanlige dagligvarebutikkene.

Coban er utdannet grafisk designer og har designet butikkens grafiske profil. Alt fra logo til smågodthyllene. Han hadde ingen erfaring fra bransjen da han startet, men nå arbeider han med å få opp en nettbutikk, så folket kan få godteriet hans på døren.

Umulig Bukett

Hva: Blomster og curiosa.

Hvor: Langgata 17, Sandnes.

Stella Marie Brevik

Umulig Bukett vil at kundene skal utfordre dem. Traktor-tema på blomsteroppsetningen sa du? Null Problem!

Melissa Comito Aakre og Trond Aakre startet Umulig Bukett for snart 2 år siden. Nå lever de av å overraske kundene med sjeldne blomster, dyreskaller og vintageklær.

Paret blir veldig glad når de hører de er nominert. Det betyr at de settes pris på.

– Vi vil gjøre folk glad, forteller Melissa. Vi har de beste kundene og de har blitt vant til at vi sier ja til de rareste utfordringene.

Alle oppsetninger kan lages spesielt for kunden. I tillegg bruker de ikke plast, og den plasten de mottar resirkulerer de. Derfor mener paret at de fortjener å bli #byasbeste; fordi de er unike.

Her kan få mer info om Umulig Bukett.

Velvet

Hva: Retro kles – og møbelbutikk.

Hvor: Langgata 23, Sandnes.

Stella Marie Brevik

Hilde Gunn Sagland er stolt over retro-butikken sin, og ikke minst kundene sine. Sagland og Velvet fokuserer også på bærekraft. Gjenbruk, veganske tekstiler og så videre. Det er også viktig at kundene skal føle seg hjemme. Her må du ikke kjøpe, bare kikke.

Hun har vært nominert tre ganger tidligere og håper hun stikker av med seieren denne gangen.

– Butikken bidrar til noe positivt for hele regionen. Det er kjempefint å bli nominert, det betyr at folk setter pris på det jeg gjør! I år håper jeg det er Sandnes sin tur til å vinne.

Her kan du lese mer om Velvet.

ByBrun

Hva: Interiør – og gavebutikk.

Hvor: Langgata 23, Sandnes.

Stella Marie Brevik

Vegg i vegg med Velvet ligger ByBrun. Butikken har kun vært åpen ett år og eier Linda Brun synes det er ekstremt stas å bli nominert.

– Jeg og mannen min ville starte en butikk som vi selv vil besøke når vi er ute og reiser. Vi savnet noe sånt, forteller hun.

Bybrun handler om kvalitet, design og miljø. Håndplukkede produkter valgt for å inspirere andre til å leve litt grønnere og litt mer fargerikt.

– Dette beviser at kundene heier på oss. Tilbakemeldingene vi får er butikken inspirerer, sier Brun.

Her kan du lese mer om ByBrun!

Magiske Masker

Hva: Garnbutikk og faghandel.

Hvor: Østervågkaien 5, Stavanger.

Stella Marie Brevik

Magiske Masker, Garn & Sånn dukket opp i 2016. Eier Ann Kristin Lima Karlsen ville gjøre noe annet enn logistikk og formgivning hadde alltid vært en stor del av livet hennes. Nå har butikken blitt en møteplass for alle strikke-interesserte.

– Visjonen er å skape en opplevelse, en møteplass. Her har vi strikkekafé, fagkunnskap og opplevelser. Vi selger garn, men mest av alt følelser, forteller Karlsen.

Heltene til Magiske Masker er de lokale som støtter butikken, men de får også inn en del turister som tar med seg lokalt garn og inspirasjon hjem.

Her finner du mer informasjon om Magiske Masker!

Pottemakeriet

Hva: Keramikkbutikk og verksted.

Hvor: Breigata 14, Stavanger.

Stella Marie Brevik

I Pottemakeriet i Breigata lager og selger pottemakeren Sonya Molohon og keramikeren Hilde Mjølsnes deres verk.

– Fem steg fra produksjon til salg, forteller Mjølnes, mens hun sitter og lager små dekorative elementer i butikkvinduet.

– Det er så kjekt at folk setter pris på oss! Vi viderefører jo et av de eldste håndverkene. Et av poengene med denne butikken er at folk kan se hvordan vi jobber og hvordan keramikken blir til, forteller Molohon.

De startet butikken i fjor og har så vidt rukket og vært åpent ett år. Allerede har de gjort seg godt kjente i bybildet.

– Vi bidrar til et unikt konsept. Vi vedlikeholder tradisjonen og skaper aktivitet i byen, sier Molohon.

I tillegg til verkstedet og utsalget holder de to gründere kurs for arbeidsplasser og interesserte.

Her kan du lese mer om Pottemakeriet.

Faded

Hva: Klesbutikk med nytt og gammelt.

Hvor: Østervåg 45, Stavanger.

Stella Marie Brevik

– Et skattekammer.

Slik beskriver butikkeier Sigrid-Lovise Skulbru butikken sin Faded.

– Det du er på jakt etter finner du nok her.

Faded er en god blanding av vintage, second hand og nytt tøy, vesker, sko og smykker. Skulbru har hatt butikken i fem år nå, men kunder oppdager henne stadig.

– Jeg har kunder som stadig kommer tilbake og som holder et øye med det som kommer inn.

Hun tror folk trives i butikken fordi det gir dem en hjemmefølelse. Ingen kjøpeplikt, man kan bare ta en kaffe.

– Også er jeg ærlig med folk. Hvis det ikke passer, sier jeg ifra.

Her kan du lese mer om Faded og byens andre retro-butikker.

Små Spor

Hva: Klær og leker til barn.

Hvor: Søregata 20, Stavanger.

Stella Marie Brevik

– Her selger vi engasjerende leker til barn, forteller eier Tea Egenæs.

Butikken har levd i litt over ett år, men har allerede rukket å bli nominert til #byasbeste i fjor. Egenæs har også rukket å flytte noen meter opp i gaten og fått med seg to kollegaer.

– Vi tilbyr noe som ikke finnes andre steder, forteller hun.

Små Spor er en ny butikk, men det går rette veien. Flere og flere kommer innom for å finne noe unikt til de små.

– Jeg jobber 24/7 og har ikke tatt ut noe lønn ennå. Det gjør jeg fordi jeg brenner for dette.

Her kan du lese mer om Små Spor.

Her kan du stemme:

For en flott gjeng med nominerte!

Det er mulig å stemme frem til onsdag 6. november, klokken 10.00.

Her finner du en oversikt over fjorårets nominerte.