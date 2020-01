Ny kafé dukker opp på dette hjørnet i Stavanger sentrum

– Nå jobber vi med å spikre menyen. Det blir blant annet varmretter og smørbrød, men vi skal ikke være en restaurant, sier Knut Bergesen.

Han er i dag daglig leder ved restaurantene Harry Pepper og Armadillo. Etter påske tar han sikte på å åpne utsalg nummer tre. Denne gang en kafé som har fått navnet Flamingo.

Lengre åpningstider

Bergesen håper også å få på plass en liten uteservering i Østervåg, i tillegg kommer han til å søke kommunen om skjenkebevilling.

Dette får kafeen til å skille seg ut i mengden, mener Flamingo-sjefen. I nærheten finnes flere andre steder som har varmretter og smørbrød på menyen, men de fleste stenger dørene når ettermiddagen er på hell.

Da skal Flamingo fortsatt ha åpnet, enten du vil ha mat eller drikke. Men det er også en annen ting som gjør kafeen spesiell.

– Dette blir et samarbeidsprosjekt med Sentrumsforeningen. Vi deler på plassen og kommer til å ha servering i første og andre etasje hos oss, samt første etasje i de nye lokalene til sentrumsforeningen, forklarer Bergesen.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Sambrukskonsept

Sentrumsforeningen holdt tidligere til på adressen i Søregata, men har nå flyttet til nabobygget i Østervåg 6. Denne bygningen har vært under oppussing i lengre tid, og i forbindelse med arbeidet ble det slått hull i veggen mellom adressene.

Derfor kan du nå gå tørrskodd mellom sentrumsgatene og dette gjør samarbeidet mellom interesseorganisasjonen og serveringsstedet mulig.

– Slike sambrukskonsepter har vi stor tro på, derfor er det gøy å være med på det selv, sier daglig leder i Sentrumsforeningen, Kristin Gustavsen.

Sentrumsforeningen har nå kontorlokaler i andre etasje og møtelokaler i tredje.

Oppussingsperiode

Håndverkerne har flyttet seg fra et bygg til et annet. Nå er det adressen i Søregata som står for tur.

Omfattende oppussing skal til før kafeen står klar, blant annet trenger Flamingo et kjøkken.

– Huseier tar en god del av kostnadene siden det var et sterkt ønske om å få en kafé inn i disse lokalene. Selv så ønsker jeg ikke å kommentere hvor mye vi investerer i dette, men jeg kan si at det er en liten brøkdel av hva det kostet å få Harry Pepper på beina, sier Bergesen og humrer.