Derfor forsvant Mango fra Stavanger

Den aller første Mango-butikken åpnet i Barcelona i 1984. Det spanske merket kom deretter til Norge i 1988.

Senere dukket Mango opp i Stavanger, men i dag er butikken lagt ned. Nysgjerrige Byas-lesere har spurt redaksjonen om hva som har skjedd. Og vi har sjekket!

Ikke konkurs

Det er ikke en hemmelighet at det i dag er vanskelig for de fysiske butikkene å konkurrere mot nettbutikkene. Du har kanskje gått forbi det tomme lokalet og tenk at Mango har gått konkurs? Det stemmer ikke.

– Butikken har ikke gått konkurs. Årsaken er at Mango-kjeden har bestemt seg for å legge ned alle butikker i Norge, utenom to i Oslo. Derfor var det naturlig at vi ikke fornyet kontrakten da den gikk ut ved årsskiftet, sier senterleder Elisabeth Schibevaag til Byas.

I årsberetningen til kleskjeden, står det at styret forventet en nedgang i salgsvolum i fysiske butikker i 2019, på grunn av flere stengte butikker. Samtidig forventes det en økning av salg via nettbutikken fremover, ifølge Finansavisen.

Planen videre

Schibevaag forteller også at det er trist at Mango ikke lenger finnes i Stavanger, fordi det har vært en svært populær butikk, men avgjørelsen har vært ute av senterets og de ansattes hender.

– At Mango forsvant har ikke noe med byen, senteret eller interessen for butikken å gjøre, men rett og slett strategien til kjeden.

– Har dere en ny plan for lokalet som nå står tomt?

– Nei, ingenting konkret, men vi jobber med å få på plass noe nytt og spennende, forteller senterlederen.