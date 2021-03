Aktuelt Universitetet i Stavanger (UiS) Fadderfestivalen 2021: – Denne uken er viktigere enn noen gang Fadderstyret ved Universitetet i Stavanger tar grep for å forebygge ensomhet blant studentene. Nå øker de kapasiteten så flere kan delta på fadderuken i høst. Publisert: 07. mars 2021, 19:00 Amanda Aalerud

Fadderuken er kjent som et stort sosialt arrangement for studentene. Denne uken har år etter år vist seg å være svært viktig for trivselen til studentene på Universitet i Stavanger. FOTO: Jarle Aasland

Fadderstyret ved Universitetet i Stavanger (UiS) er i full gang med å planlegge høstens fadderuke. Faddersjef Mille Marie Isaksen Lillemoen, tror folk er sultne på det sosiale, og sier de er forberedt på at mange flere ønsker å delta i år.

– Fadderuken er helt avgjørende for trivselen til både gamle og nye studenter. Ensomheten er stor blant studentene, og behovet for sosiale arenaer har aldri vært større. Derfor jobber vi for å gjøre plass til så mange studenter som mulig. Målet er at alle studenter som vil, skal få delta på fadderuken.

Fadderfestivalen 2021 arrangeres fra 16–21 august. Faddersjefen tror at fadderuken i år er ekstra viktig for studentene, med tanke på den økte ensomheten på grunn av korona.

– Vi hører fra utrolige mange studenter at de sosiale båndene de har knyttet i fadderuken, har vært helt avgjørende for at de har klart seg på studiet. I tillegg har det vært rekordmange søkere til fadderstyret, og interessen er stor for å delta i år.

Faddersjef Mille Marie Isaksen Lillemoen har stor tro på at årets fadderuke skal kunne gjennomføres på en trygg måte, slik som i fjor. FOTO: Privat Som i fjor, har vi i år et stort fokus på vakthold og smittevern, for å skape en trygg arena for studentene.

Ny strategi

Korona vil fortsatt sette noen begrensninger, men fadderstyret tar med seg gode erfaringer fra fjoråret for å gjennomføre fadderuken på en trygg måte.

– Vi ønsker å gjenta fjorårets smittevernsuksess, samtidig som vi øker kapasiteten og gjør plass til enda flere studenter i august, sier faddersjefen.

– Hvordan skal dere klare å ta hensyn til smittevern samtidig som dere øker kapasiteten?

– Vi har gått for en ny strategi i år, der planen er å dele fadderfestivalen inn i tre områder, med variert program på hvert område. Det blir to områder på Campus Ullandhaug, og ett i sentrum. På denne måten vil vi ha bedre oversikt over studentene. Vi vet hvor de forskjellige gruppene befinner seg hver dag, noe som også gir deltakerne mer forutsigbarhet.

Fadderstyret håper de kan gjennomføre arrangementene med flest mulig studenter, men alt vil avhenge av hvordan smittesituasjonen ser ut i august.

– Vi forbereder oss på mange ulike scenarioer, det må vi med den uforutsigbarheten koronapandemien gir oss. Med tredelingen vil vi lettere kunne tilpasse oss smitteforholdene og gi plass til flere studenter. Er det for eksempel lov med 500 personer på et utendørsarrangement i august, kan vi invitere 1500 studenter, isteden for bare 500.

Avstandsregler var viktig i 2020, og smittevern vil trolig også være viktig i 2021 - her demonstrert av Katharina Olsen og Einar Gjerde. FOTO: Jarle Aasland

I år blir det t-skjorter

Faddersjefen forklarer at selv om det blir mulighet for større arrangementer, skal de skape trygge arenaer.

– Som i fjor, har vi i år et stort fokus på vakthold og smittevern. Det er det viktigste for oss. Vi kommer til å forholde oss til alle nasjonale og lokale smittevernregler.

I fjor droppet fadderstyret å tilby t-skjorter til festivalen av økonomiske grunner, men i år tar de konseptet tilbake.

– I år tar vi sikte på at det blir fadder t-skjorter. Vi vet dette bygger identitet og skaper samhold blant studentene.

Vil ha en fadderuke for alle

– Er dere bekymret for at fadderuken kan bli avlyst?

– Nei. Vi fikk det til i fjor, så fadderuke skal det bli i år også. I år skal vi skape en fadderuke alle får lov å være med på. Vi har et fantastisk styre som står på for tilby så mye aktivitet for studentene som mulig. Alle studenter som melder seg på fadderuken får uansett en faddergruppe og muligheten til å danne et nettverk og sosiale bånd, sier Lillemoen.

