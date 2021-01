Aktuelt Treningssenter Treningssentre sliter økonomisk: – Frustrerende dersom vi ikke får åpne nå Nordmenns aktivitetsnivå er redusert med en fjerdedel gjennom pandemien. Treningssentereiere i Stavanger bekymrer seg både for økonomien og folkehelsa. Publisert: 25. januar 2021, 19:30 Christine Andersen Johnsen

(Arkivfoto) Arena Treningssenter vil trolig omsette for cirka halvparten av hva de vanligvis omsetter for denne måneden. FOTO: Christine Andersen Johnsen

– Vi har spurt medlemmene om de kan være så snille og betale medlemsavgift - rett og slett sponse oss - til tross for at vi holder stengt. Uten det hadde vi gått konkurs etter to uker, sier daglig leder Tone Eide på Arena Treningssenter.

Arena Treningssenter har ett treningssenter i Klepp og ett på Hinna. Treningssenteret på Klepp har holdt åpent siden førsommeren fjor, mens treningssenteret på Hinna i Stavanger måtte stenge dørene igjen 5. januar i år.

Tone Eide er daglig leder på Arena Treningssenter. Hun forteller at de har vært avhengige av at medlemmer sponser dem med medlemsavgift mens senteret har vært stengt. FOTO: Pernille Filippa Pettersen

Eide forteller om en tøff økonomisk situasjon for senteret:

I 2020 hadde Arena Treningssenter 3 millioner kroner mindre i omsetning enn året før. Eide anslår at de, i januar i år, vil ha cirka halvparten av omsetningen i forhold til hva de pleier på grunn av nedstengingen.

– Nå i januar skulle vi jo tjene pengene. Men vi får ikke nye medlemmer, vi får ikke salg på PT-timer, og har veldig liten inntjening på medlemsavgift, sier hun.

Kritisk til nedstenging

Eide er kritisk til tiltak som innebærer nedstenging av sentre, og mener kommunen ikke har hørt på treningsbransjen.

– Vi har ikke hatt smitte på senteret, og ingen smittesporere har ringt oss heller. Vi har prøvd å få kontakt med politikerne i kommunen, men får ingen tilbakemelding. Jeg har også snakket med flere andre i bransjen som har prøvd å nå gjennom til politikerne uten hell, sier hun.

Eide skulle gjerne sett at kommunen kunne samarbeide med treningsbransjen, for å få innsikt i hvordan smittevernreglene gjennomføres der.

– Vi har gjort alt vi kan for at det skal være trygt for medlemmene våre å trene, og både vi og medlemmene opplever at det er trygt. Jeg syns det er frustrerende at kommunen vedtar nedstenging uten å først se hvordan vi har det.

– Begynner å bli desperate

Tirsdag skal ordførerne på Nord-Jæren gjøre en ny vurdering på de lokale forskriftene. Da håper Tone Eide at de får åpne igjen:

– Hvis ordføreren ikke vedtar åpning av treningssentrene denne uka, blir jeg skremt. Det er folkehelsa vi snakker om. Vi merker at medlemmene begynner å bli desperate, og jeg tror dette er kjempevanskelig både fysisk og psykisk. Jeg tror flere kjenner på dette, sier Eide.

Hun frykter også at stenging av treningssentre fører til at medlemmer faller av og slutter å trene.

Det har de også gjort.

Tall fra Virke viser at sentrene hadde 10 prosent færre aktive medlemmer ved utgangen av september, sammenlignet med før pandemiens utbrudd.

– Pandemien har gitt treningssentrene et kraftig tilbakeslag, sier Kjetil Larsen, styreleder for Virke Trening. Han forteller at treningsbransjen er hardt rammet.

− I vår siste medlemsundersøkelse oppgir nesten halvparten av treningssentrene at det er en risiko for at de går konkurs som følge av koronapandemien, sier Larsen.

Styreleder for Virke Trening, Kjetil Larsen, forteller at treningsbransjen er hardt rammet. FOTO: Virke

– Bekymret for folkehelsen

Virke Trening organiserer 400 treningssentre med over 600.000 medlemmer. Deres tall viser at 1,2 millioner mennesker trener på treningssentre i Norge, og at 9 av 10 trente på treningssenter ukentlig eller oftere.

− Det viser hvilken viktig rolle treningssentrene spiller for norsk folkehelse, sier Larsen, som kan fortelle om en stor reduksjon i aktivitetsnivå under pandemien:

− Nordmenns aktivitetsnivå er redusert med en fjerdedel gjennom pandemien. Vi er bekymret for konsekvensene dette får for folkehelsen. I vinterhalvåret er innendørsaktivitet, som på treningssenter, enda viktigere for folkehelsen enn ellers i året.

Forventer kompensasjon til virksomhetene

Larsen i Virke sier videre at han mener det er en svært krevende tid for mange av medlemmene i Virke.

− Vår førsteprioritet er å bidra i smittevernsdugnaden. Vi forholder oss til tiltakene fra myndighetene, og forventer at myndighetene stiller opp med kompensasjon til virksomhetene som er rammet av pandemien så lenge pandemien varer, sier Larsen.

Videre er Virke opptatt av at det ikke blir iverksatt strengere tiltak enn nødvendig.

− Alle medlemmene i Virke Trening følger smittevernveilederen som er utviklet i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Et nylig eksempel på hvor gode rutiner treningssentrene har er fra Trondheim hvor en sterk smitteoppblomstring ble slått ned mens treningssentrene var åpne. Utstrakt bruk av elektronisk adgang gir også god oversikt ved eventuell smittesporing, sier Larsen.

15. januar var dette situasjonen for medlemmer i Virke Trening:

Om lag 1 av 3 har holdt stengt siden 4. januar.

Om lag 1 av 3 holdt åpent med reduserte åpningstider siden 4. januar.

Om lag 1 av 3 holdt åpent med normale åpningstider siden 4. januar.

Ønsker samarbeid med kommunen

En av de som har engasjert seg for å få sentrene åpnet i Stavanger er Rolf Gustavsen, daglig leder av 24Shapeup på Madla. Han forteller at han har sendt flere henvendelser til ordførerne, smittevernlegene og helsesjefene på Nord-Jæren under nedstengingen.

– Treningsbransjen i Trondheim har vært i dialog med kommunen der oppe, og det har ført til at de ikke har trengt å stenge sentrene. Det til tross for perioder med høyere smittetrykk. Jeg har forsøkt å få til en slik dialog med ordførerne i kommunene her på Nord-Jæren, men de virker ikke interessert, sier Gustavsen.

– Jeg har forsøkt å få til en dialog med ordførerne i kommunene her på Nord-Jæren, men de er ikke interessert, sier Rolf Gustavsen på 24Shapeup. FOTO: Christine Andersen Johnsen

Han sier at han ikke ser noen grunn til å stenge helsefremmende tiltak så lenge de følger smittevernreglene.

– Vi stenges ned på grunn av sosial avstand, men det er ikke noe problem å holde avstand. I så fall må de stenge ned butikker og kjøpesentre også, sier han.

– Hva tenker du dersom de ikke vedtar åpning denne uka?

– Vi vil vurdere å gå sammen med andre sentre i kommunen, hvis de ikke kommer med et bedre svar. Sentre i Sandnes, Sola og Randaberg får åpne denne uka, og det er ingen grunn til å holde stengt i Stavanger. Smitten er veldig lav her også nå.

– Tiltaket har hatt ønsket effekt

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun forteller at sentrene stengte ned fra 5. januar fordi Stavanger var i en alvorlig situasjon i flere dager, med flere smitterekorder.

– Da var det viktig å gjøre tiltak som ville få ned antall smittede. Det handler om å begrense sosial omgang. Stengingen av sentrene var en del av en overordnet strategi for å redusere sosial omgang, og vi ser nå at det har hatt ønsket effekt og at smittetallene er på vei ned. Dessuten vet vi om tilfeller av smitte på treningssentre, sier hun.

Hun forteller at kommunen har hatt ukentlige dialogmøter med ulike berørte aktører, blant andre LO, Næringsforeningene og NHO.

– Jeg håper at forholdene ligger til rette for å åpne så fort som mulig, men det er mange hensyn å ta, sier Stavangerordfører Kari Nessa Nordtun. FOTO: Pål Christensen

Nessa Nordtun bekrefter videre at hun har mottatt en henvendelse fra Gustavsen i 24Shapeup, og at informasjonen tas med videre.

– Jeg bekrefter at henvendelsen er mottatt og lest. Fordelene og ulempene med tiltakene er en del av diskusjonene vi står i, og vi tar informasjonen fra Gustavsen på alvor, slik vi gjør med all informasjon vi får tilsendt.

– Hva kan du si om en eventuell åpning av treningssentre etter i morgen?

– Vi vil vurdere situasjonen fortløpende, og treningssentre er et viktig bidrag i vårt folkehelsearbeid. De er viktige for å bidra til god fysisk og psykisk helse. Jeg håper at forholdene ligger til rette for å åpne så fort som mulig, men det er mange hensyn å ta. Det er flere andre bransjer som også har fått store konsekvenser av pandemien, som kulturbransjen og serveringsbransjen. For ikke å snakke om den organiserte idretten. Flere fotball-lag har for eksempel ikke spilt kamper siden høsten 2019. Det er viktig å gjøre de tiltakene som er forsvarlige til enhver tid, sier hun, og legger til;

– Jeg har stor forståelse for at treningssentrene er i en krevende situasjon, og jeg håper at de kan åpne så fort som mulig.

