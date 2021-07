Aktuelt Regnskap og resultater Inntektene falt med over fire millioner og millionoverskuddet forsvant 2020 er et år vi helst vil glemme, men dessverre viser det godt igjen i regnskapene til skjenkestedene. Publisert: 11. juli 2021, 16:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Bøker og Børst i Fargegata klarer å dra i land et overskudd i 2020, men både inntektene og overskuddet er kraftig redusert sammenlignet med tidligere år. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Økonomien har vært alt annet en god, trygg og forutsigbar for serveringsbransjen i 2020.

Pandemien satte sitt preg på hvordan vi kunne leve livene våre. Lite sosial kontakt, isolering og karantene gjenspeiles i økonomien til skjenkestedene.

OBS: I skrivende stund er det bare regnskapene til Bøker og Børst og Fri Bar som er offentliggjort blant skjenkestedene i Fargegata.

Kom over «streken»

Helt fram til i fjor hadde Bøker og Børst for vane å øke omsetningen hvert år. Samtidig hadde selskapet gått med millionoverskudd årlig siden 2013.

Regnskapet for 2020 viser en omsetning på 7,4 millioner kroner. Dette ga kafeen, kaffebaren og utestedet et overskudd på 229.000 kroner før skatt.

Til sammenligning var omsetningen på 11,6 millioner i 2019, overskuddet var i underkant av 1,2 millioner kroner.

Dette betyr at inntektene falt med 4,2 millioner og overskuddet før skatt ble redusert med nærmere en million kroner i 2020.

12. mars 2020 ble starten på en ny hverdag for kafé- og bareier Tom Brekke. Tommestokken forsikret ham om at det var riktig avstand mellom bordene. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Men Bøker og Børst havner likevel på plussiden. Daglig leder Tom Brekke oppsummerer året slik:

– En kombinasjon av topp innsats fra de ansatte, omstillingsevne, trofaste gjester og statlige og kommunale tiltakspakker, så klarte vi akkurat å løfte oss over streken i 2020, skriver han i en tekstmelding til Byas.

LES MER: Gjest ved utested tok nakkegrep på skjenkekontrollør

LES MER: Stavanger-duo åpner ny nattklubb på kjøpesenter

Av regnskapet kommer det fram at Bøker og Børst har fått 322.000 kroner i koronastøtte fra stat og kommune. Selskapet har også tatt opp et lån på 500.000 kroner.

– Vi tok lånet da den muligheten dukket opp. Siden ingen av oss visste hvordan året kom til å bli, var det godt å ha den sikkerheten i bakhånd, skriver Brekke videre.

Glade for å være i live

Skrått overfor Bøker og Børst ligger Fri Bar. Her har inntektene falt med over halvannen million. Fra 5,1 til 3,5 millioner kroner fra 2019 til 2020.

Dette ga utestedet et underskudd før skatt på 140.000 kroner, mot 20.000 kroner året før.

Byas har vært i kontakt med daglig leder Øyvind Jakobsen, som henviser til medeier Jan Rune Holdhus for uttalelser.

– Vi visste godt at vi ville tjene mindre penger, og underskuddet... For å være ærlig så er vi strengt tatt fornøyde med at vi i det hele tatt er i live. Vi er på det nivået, sier Holdhus.

Medeier Jan Rune Holdhus ved Fri Bar (t.v.) forteller at utestedet er glade for å være i live. Her sammen med medarbeiderne Matija Šegota og Nathaniell Hansen. FOTO: Christine Andersen Johnsen

For det har vært vanskelig.

«Selskapet har i flere perioder i 2020 måtte stenge ut fra myndighets krav. Tapene knyttet til pandemien er vanskelig å beregne, men tapene er store», heter det i regnskapet.

– Pandemien var det ingenting å gjøre med. Den største frustrasjonen har vært uforutsigbarheten vi har levd med og det ekstremt strenge byråkratiet, sier Holdhus og nevner blant annet permitteringsregler og krav om matservering.

LES MER: Dette bygget i Fargegata er solgt: På sikt kommer nytt serveringssted

LES MER: Rogalands største sportsbar åpner på Forus

Holdhus forteller at støttepakkene fra kommunen og staten har vært svært viktige. Totalt mottok Fri Bar 290.000 kroner.

– Men vi ser positivt på framtiden. Etter fem år begynner du å bli et definert rom i denne byen. Vi ser på oss selv som en sosial bidragsyter som skal tilby både gode produkter og god service. Vi skal ikke gi oss, avslutter Holdhus.