Aktuelt Utelivsbransjen Nå har de fleste utesteder åpnet igjen, men denne plassen holder fortsatt stengt The Old Irish Pub i De Røde Sjøhus har hatt stengt siden mars i fjor. De har ingen planer om å åpne igjen før dansegulvet kan tas ordentlig i bruk. Publisert: 02. juni 2021, 15:00 Oda Bjønnes Hanslien

De 3000 kvadratmeterne med utested har ikke tatt imot gjester siden mars 2019. FOTO: Oda Bjønnes Hanslien

– Det er utrolig trist å se en så stor plass være stengt ned i så lang tid, når vi skulle ha skapt den gode stemningen med Stavanger-folket, sier daglig leder Aram Al-Zohairy.

Flere utesteder i Stavanger åpnet 7. mai da det ble lov å skjenke med matservering, og enda flere åpnet da man kunne skjenke til klokken 24 uten matservering 27. mai.

The Old Irish Pub har holdt stengt siden mars i fjor - etter bare å ha vært i drift i sju måneder.

De åpnet nemlig dørene til puben 16. august i 2019 med lokaler på 3000 kvadratmeter som kunne romme over 1000 gjester - og er med det Norges største pub, ifølge Al-Zohairy.

For at det skal være aktuelt for puben å åpne igjen, må det være lov å danse og holde mindre enn en meter avstand, forteller han.

– Det å synge og danse med på de konsertene vi har på våre store dansegulv, betyr alt for oss. Så vi vil gjerne bevare den gode stemningen og det er derfor vi venter.

LES MER: Bli med inn i De røde sjøhus: Slik blir The Old Irish Pub

Innehaver av The Old Irish Pub AS, Peder Blak, og daglig leder Aram Al-Zohairy. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Liter med øl rett i søpla

Når nattklubben kjører full kapasitet, kan de by på 25 ulike øl fra sine leverandører. Da pandemien kom og landet stengte ned, måtte de kvitte seg med ølet i tankene.

– Leverandøren tok mye av ølet tilbake, men det som var igjen måtte tømmes ut. Dette er på grunn av holdbarhetsdato, smak og kvalitet.

Al-Zohairy har ikke et eksakt tall på hvor mye øl som måtte kastes, men kan fortelle at det er snakk om omtrent 5000 liter øl.

LES MER: Fra skjenkenekt til åpningsfest: Her får du Old Irish Pub-saken på ett minutt

Dette bildet er fra 2019. Da opplyste innehaver av The Old Irish Pub AS, Peder Blak, til Byas at det skulle komme 200 sitteplasser i nattklubben. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Har tapt et tosifret millionbeløp

I juli i fjor skrev Byas at utelivsbransjen står for 15 prosent av konkursene i koronatiden, og 25 prosent av de rammede ansatte. The Old Irish Pub har heller ikke hatt det enkelt.

– Legger du sammen tap av inntekt, vanlige kostnader og det vi har måtte kaste, så er vi oppe i et tosifret millionbeløp.

Da puben stengte ned, hadde de 60 ansatte. Alle er nå permitterte, forteller Al-Zohairy og legger til:

– Mange gleder seg til å komme tilbake på jobb igjen.