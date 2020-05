Aktuelt Miljø 100.000 tonn tyggis-plast havner i havet hvert år: «Gumbox» kan være redningen En ungdomsbedrift fra Jæren står bak innovasjonen «Gumbox», et konsept som bidrar til forebygging av et miljø-og forsøplingsproblem, samt det praktiske problemet vi alle kjenner oss igjen i: Hvor legger man en ferdigtygget tyggis uten søppelkasse i nærheten? Publisert: 01. mai 2020, 19:00 Lone Sætre Journalist

Denne gjengen fikk gullbillett rett til NM for ungdomsbedrifter. Fra venstre: Sebastian Gilje Tune, Jonatan Løge, Matilde Halleland , Gina Sørlie, Thea Tomine Karlsen. FOTO: Privat

Fem elever ved Tryggheim vidaregåande skole står bak konseptet: Jonatan løge, Thea Tomine Karlsen, Gina Sørlie, Mathilde Halleland, og Sebastian Gilje Tune (17).

– «Gumbox» fungerer som en mellomstasjonen fra munn til søppel. Det er ikke alltid du har tilgang til en søppelkasse på tur eller biltur, sier daglig leder for Gumbox UB Jonatan Løge.

Inspirert av snusboksen er «Gumbox» også en boks med to rom. Ett til tyggispakken, og neste for å legge den brukte tyggisen. På denne måten slipper du for eksempel å kaste tyggisen ut av bilvinduet.

Slik ser det endelige produktet ut som forhåpentligvis etterhvert blir å finne i butikkhylla. FOTO: Privat

Ideen bak konseptet

Det hele startet med idemyldring elevene i mellom. Etter at et innlegg fra nettsiden «Just One Ocean» opplyste at over 100.000 tonn med plastikk fra tyggis havner i havet hvert år, ble gjengen inspirert til å bidra.

– Etter mye myldring frem og tilbake kom vi på konseptet snusbokser har ved at en kan legge brukt snus i snuslokket. Dermed fant vi ut at vi kunne bruke samme konsept, og lage vårt eget som enda ikke fantes, forteller Løge.

Gruppen har til nå laget fem prototyper, og hatt en lang vandring i forhold til det endelige produktet.

– Lite produkt med stort potensiale

Daglig leder for Ungt Entreprenørskap Rogaland Maria Aasbø er imponert over ungdommen.

– Jeg synes dette er en veldig bra oppfinnelse som ikke finnes fra før. De tar tak i et stort problem, som kan bidra til å minske mengde mikroplast i naturen. Det er kult at inspirasjonen er hentet fra snusboksen, sier Aasbø.

Hun synes det er imponerende at de har klart å produsere et ferdig produkt på bare et skoleår.

– Det er et lite produkt med stort potensiale, og det synes jeg er veldig kult, sier Aasbø.

– Vi har store ambisjoner for denne boksen. Den kommer til å gå internasjonalt, og bli solgt i alle store matbutikker. Det er jeg sikker på.

Store ambisjoner

Produktet stakk av med seieren på yrkesmessa i Stavanger, og elevene mottok en gullbillett rett til digitalt Norgesmesterskap for ungdomsbedrifter. Mesterskapet er allerede neste uke, og sender livestream fra konkurransen på Facebook hver dag.

Gjengen har brukt hele påsken på å skrive, og lage filmer som skal forklare ideen, og dekke den informasjonen de ellers ville gitt dersom de fysisk sto på en «stand». Kommer de videre derfra, blir det video-intervju med dommeren, som igjen skal kåre en endelig vinner som går videre til Europa mesterskap.

– Vi satser absolutt på å vinne. Vi har så store ambisjoner for denne boksen. Den kommer til å gå internasjonalt, og bli solgt i alle store matbutikker. Det er jeg sikker på, sier Løge.

