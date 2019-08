Stavanger på skeivå: – Det skal være en folkefest for alle

– I Norge kan jeg være meg selv og det blir sett på som normalt. Andre steder kan man ikke en gang gå ut i gatene. Derfor er dette en frihet vi må bruke, sier årets festivalsjef for Stavanger på skeivå, Hanne Nilsen.

Hun har hatt hovedansvaret for å sy sammen programmet for den 21. utgaven av Stavanger på skeivå. En hyllest til LHBT-miljøet, men også til kjærlighet, inkludering og åpenhet.

Festivalen starter i det små på søndag. Da med en tur til Preikestolen. Morgenen etter blir det regnbuefrokost og flaggheising utenfor rådhuset i Stavanger, så starter festivalen for alvor.

– Det skal være en folkefest for alle, understreker festivalsjefen.

40 organisasjoner i paraden

Om du er i vater, skeiv, helt rett eller opp-ned - det spiller ingen rolle, sier Nilsen.

Debatt om mangfold på arbeidsplassen, uteservering og konserter på Tou, for ikke å glemme paraden. Dette kan være verdt å få med seg uansett legning.

– Det står veldig mye interessant på programmet. Da blir det helt feil at dette er noe bare LHBT-miljøet skulle deltatt på, sier nestleder i FRI og SoMe-ansvarlig for festivalen, Grethe Marie Strøm.

Sjekk ut hele programmet til Stavanger på skeivå her.

Et av arrangementene som vil trekke flest folk er uten tvil paraden. I fjor ledet statsministeren an toget til Byparken. I år strekker den seg fra Torget til Tou i østre bydel.

Jarle Aasland

Så langt har 40 organisasjoner meldt seg på. Blant annet deltar Nilsens arbeidsplass, Stavanger universitetssjukehus, for første gang.

– Det er utrolig flott å se større organisasjoner bli med på dette. Dette tror jeg kan bidra til at flere ansatte, men også pasienter, tør å fortelle om legningen sin, sier Nilsen.

50 år siden opprøret

Årets festivaltema er historie, som en påminnelse om Stonewall-opprøret i New York for 50 år siden. I 1969 var homofili forbudt i 49 delstater og politiraid mot homovennlige barer var vanlig.

Raidet 28. juni 1969 endte derimot med et basketak mellom gjestene og politiet, noe som resulterte i et tre dager langt opprør i gatene. Tidligere i år gikk politiet i New York ut og ba om unnskyldning for hendelsen, som i dag blir sett på som startskuddet for den moderne homobevegelsen.

BRENDAN MCDERMID / X90143

Under Stavanger på skeivå blir det foredrag av Skeivt arkiv som skal fortelle om norsk homobevegelse.

– Det finnes derimot ikke mye i arkivet lokalt i Stavanger, selv om foreningen vår strekker seg tilbake til 70-tallet, sier sponsoransvarlig for festivalen, Anina Jæger Olsen.

– Hva er årsaken til det?

– Her ble det nok ikke jobbet så mye politisk, slik som i Oslo. Det var nok noen sosiale tilstelninger, men mye ble nok gjort i det skjulte, sier hun.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Støtte lokalt og globalt

Tilstanden har blitt mye bedre på 50 år, men Strøm trekker fram eksempler på at «homo» fortsatt brukes som skjellsord, og at det er holdninger i andre land - nær Norge - hvor folk blir undertrykt på grunn av sin seksuelle legning.

– Jeg har en polsk venninne som sier at hun vil ha meg og kjæresten min på besøk, men jeg kjenner at... jeg har ikke så lyst til det, sier Strøm.

I Polen har homofile blitt «den nye fienden» til konservative polakker som vil verne om kjernefamilien. 70 prosent av homofile sliter med selvmordstanker, skriver NRK.

Stavanger på skeivå er derfor også en støtteerklæring til folk over hele verden, samtidig som festivalen kan hjelpe flere her hjemme.

– Vi håper at de som ikke har kommet ut av skapet ennå forstår at de kan gjøre det hos oss, at FRI skal være en familie for alle, sier Strøm.