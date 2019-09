Legger ned butikken i Kirkegata og tar over disse lokalene

I januar ble det klart at kleskjeden Days Like This blir lagt ned.

Kjeden, som var en del av Varner gruppen, hadde her i regionen butikker på Kilden, M44, Kvadrat, Amfi Madla og i Klubbgata i Stavanger sentrum.

Denne måneden ble lokalene i sentrum ryddet ut, men Varner-gruppen kan allerede nå melde at det er en annen kleskjede i «familien» som kommer inn.

Flaggskipbutikk

– Carlings tar over lokalene i Klubbgata og legger ned i Kirkegata, informerer salgssjef Frode Waage i Carlings.

Den nye butikken vil bli kjedens flaggskipbutikk i Sør-Rogaland, og skal etter planen åpne i midten av november.

– Årsaken til at vi flytter, er at vi ønsker en flagship store også i Stavanger, som vi har i de øvrige norske storbyene. Vi gleder oss til å åpne en stor butikk med veldig god beliggenhet, avslutter Waage.

Stor «familie»

Carlings har 90 butikker rundt om i Norge, ifølge egen nettside.

Varner gruppen står også bak kleskjedene Cubus, Bik Bok, Wow, Urban, Volt og Dressmann. I tillegg driver gruppen brand stores for merkevarene Levi’s og Nike.

Kleskjeden Days Like This, ble lagt ned på grunn av for dårlige økonomiske resultater. Omprofileringen fra Vivikes i 2017 ga ikke ønsket effekt, ifølge pressemeldingen i januar.