Det å være en nerd og/eller en gamer ble ansett som å være en type stigmatisering som de blodfattige og utstøtte bar på sine magre skuldre.

Sådan lyder ikke ordet på gaten lenger. Heldigvis.

Nå er det etter sigende tilforlatelig å trakte PS 4-kontrollere og ha kjellerstua full av POP-figurer som vaier i vinden om så man fikk firer eller bedre i benkpress-testen på videregående.

Fint.

Så fint, faktisk, at den verdslige kjeden Gamestop for en del år tilbake så sitt snitt til å tilby spill, konsoller, Super Mario-blyanter og Wonderwoman-trøyer i både Stavanger og Sandnes. I løpet av det kommende året, 2020 for de uinnvidde, trekker selskapet seg ut av de skandinaviske trakter.

Etter at Platekompaniet gikk fra tusen millioner til tre butikker på landsbasis har det sluttet å forundre mine uskyldsgrønne når noe som omhandler multimedia og popkultur trekker ut kontakten, segner om og følger streamen. Pun så absolutt intended.

LES OGSÅ:

For det er vel til en viss grad et slikt samfunn vi har i dag. Bokhylle-frie stuer for å gjøre plass til den ekstra store tv’en som maen har grått seg til og hvor det som skal konsumeres av informasjon kan strømmes ved en telefon til Lyse og et par sømmelige klikk.

Fysiske produkter har for flere av oss blitt overskuddsmaterialer. Nips. Kalde levninger av en katalogisert fortid.

Og for å rasjonalisere et liiite stykke til høyre, så kan det vel kanskje betegnes som et hensyn til bekvemmelighet av vi logger på Playstation Store istedenfor å betale rushtid-avgift, subbe brostein-langs og gå til innkjøp av siste FIFA der hvor spill selges.

Nå fins jo knapt slike forretninger snart. Men igjen: elementet av overraskelse glimrer med sitt fravær og erstattes med skuldertrekk, apati og Street Fighter 2 på Super Nintendo.

Gamestop-butikker har en type etikette som tidvis minner meg om hvordan det er å handle på Carlings. Du går inn i søken etter bukse og går ut igjen med nytt bentøy og fire ønniker og to par strømper til bitte lille bror – det som i landet over disk kalles mersalg.

Så om du har kjøpt et spill på Gamestop i Prostebakken uten å bli tilbudt game protection, samleobjekter og en inneklima-basert high five i samme slengen betyr det sannsynligvis at køen var «lille julaften-lang».

Ikke et skjevt ord om de ansatte. De kan både si pent hei, takke høflig og gi deg mer info om The legend of Zelda enn hva ni års skolegang kan lære deg om «I am, you are, he, she, it is», og så videre.

Men det er fristende å se på det faktum at nå også Gamestop stempler ut, som atter en kiste i 90-tallets kiste. Kanskje er det nå en gang sånn at man ikke lenger trenger å ha Mario Kart i den originale emballasjen (og gjerne game protection for å minimere risikoen ved Urge-søl og kameratslig blodsutgytelse) for å være hipp og moderne.

Det er litt med fysiske kopier av spill og andre typer multimedia som med det motsatte kjønn. Det er mye man kan se på nettet, men det er kjekkere å holde hender med the real thing.

Ja, noe i den duren.

Men hver sin smak...

Fikk du med deg denne kommentaren?