Aktuelt Naomi Campbell Johanna (23) sin tegning tok av på Instagram: Ble delt av supermodell, og stjålet av basketballspiller Illustrasjonen til Johanna Warberg (23) fra Stavanger har blitt delt nærmere 50.000 ganger, så dukket den opp i en nettbutikk. Publisert: 10. juli 2020, 18:45 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Johanna Warbergs illustrasjon hedrer 88 ofre for politivold. Tegningen er blitt delt tusenvis av ganger, blant annet av supermodellen Naomi Campbell. FOTO: Privat/Sosialantenne

Politidrapet på George Floyd i Minneapolis i USA har ført til opptøyer og demonstrasjoner i byer verden over.

For fire uker siden ønsket 23-åringen å vise sin støtte til BLM-bevegelsen (Black Lives Matter).

Hun tok utgangspunkt i en liste over 88 svarte personer som har blitt drept av det amerikanske politiet. Warberg lagde en illustrasjon av ansiktene til de 88 ofrene, som alle var ubevæpnet, med overskriften «Justice for» (rettferdighet for).

– Jeg ønsket å vise at politivolden har rammet flere enn bare George Floyd, forklarer 23-åringen.

Stavanger-illustratør Johanna Warberg (23) går under navnet Sosialantenne på Instagram. Tegningen hennes har fått nærmere 50.000 delinger, men endte også opp på en t-skjorte, uten 23-åringens samtykke. FOTO: Privat

Delt av Naomi Campbell

Illustrasjonen delte hun på sin Instagram med rundt 5000 følgere den 10. juni. Responsen var massiv.

I skrivende stund har innlegget 47.400 likes. Warberg forteller at innlegget er delt 49.000 ganger.

Illustrasjonen ble blant annet plukket opp av den engelske modellen og skuespilleren Naomi Campbell. Hun la det ut på sin Instagram med 9,3 millioner følgere. Der har illustrasjonen fått 156.000 likes.

– Jeg fikk også melding fra søstera til en av personene som jeg hadde tegnet. Hun var veldig takknemlig for at jeg satte søkelyset på menneskene som mange hadde «glemt». Det føltes godt at jeg kunne gjøre en viktig jobb, selv om jeg bare satt på rommet mitt og tegnet, sier Warberg.

Til salgs som «Justice Tee»

Mange likte illustrasjonen godt og spurte om den var til salgs. 23-åringen avslo alle forespørslene. Warberg forteller at hun følte det ble feil å tjene penger på et verk som viser 88 personer som har vært gjennom noe brutalt og som nå er døde.

Det var likevel noen andre som så denne muligheten. Torsdag ble 23-åringen tipset om at illustrasjonen var printet på en t-skjorte som var til salgs i nettbutikken Storenvy.

På nettbutikken Storenvy var t-skjorta «Justice Tee» til salgs for 30 dollar. Dette tilsvarer 285 kroner etter dagens kurs. FOTO: Skjermdump Storenvy

– Det var nettopp det jeg ikke ønsket skulle skje. Her er det noen som tjener penger på en t-skjorte med døde folk på. Det er ikke greit!

Warberg fant til slutt ut at det var selskapet Overcome som hadde produsert t-skjorta, som hadde fått navnet «Justice Tee».

Overcome er grunnlagt av den amerikansk-greske basketballspilleren Jacqueline Ann "Jacki" Gemelos.

Byas har forsøkt å få en kommentar fra Gemelos, men har ikke lykkes.

Ulovlig

Bransjeorganisasjonen Grafill representerer 1400 medlemmer som jobber innenfor design, illustrasjon og visuell kommunikasjon.

Grafill-advokat Christian Wadahl Uhlen har over ti års erfaring som rådgiver og advokat innen opphavsrett og bistand til kunstneriske utøvere.

– Det er greit å lenke til et verk, men å ta skjermdump av et verk og gjøre det tilgjengelig et annet sted, er ikke greit, sier advokaten.

Han forklarer at det er den som har skapt verket som regnes som opphaver. Med dette følger økonomiske og moralske rettigheter.

Økonomiske rettigheter går blant annet ut på enerett og dermed kompensasjon for kopiering og spredning av eksemplarer. Moralske rettigheter er rett til navngivelse og rett til å motsette seg bruk av verket i situasjoner som kunstneren ikke mener er greit.

– Hvor stort problem er det at kunstverk blir snappet opp og brukt på denne måten?

– Vi får faktisk svært få henvendelser knyttet til dette, men det skjer innimellom. Det er nok mye som går under radaren også, sier Uhlen.

Warberg ble tipset om at illustrasjonen hennes var til salgs på en t-skjorte produsert av selskapet Overcome. Selskapet er grunnlagt av den gresk-amerikanske basketballspilleren Jacqueline Ann "Jacki" Gemelos. FOTO: Skjermdump Storenvy

Har bedt om unnskyldning

Kunsttyveriet på Instagram, som til slutt endte opp i en nettbutikk, ble grundig etterforsket av både Warberg og følgerne hennes.

Gemelos i Overcome svarte til slutt på Instagram-meldingene til den unge Stavanger-kunstneren, og t-skjorten ble fjernet fra nettbutikken.

Overcome og Gemelos har fått flere krasse kommentarer av følgerne til Warberg. Disse har blitt slettet i etterkant.

Selv mener 23-åringen at hun er ferdig med saken.

– Hun sa selv at alle inntektene skulle gå til BLM-bevegelsen, likevel er det ikke greit å bruke illustrasjonen uten samtykke. Selskapet har nok vært klar over hva de gjorde, men de har unnskyldt seg nå, sier Warberg.

Publisert: 10. juli 2020, 18:45