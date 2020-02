Lokalet blir større og utstillerne flere: Pop up-marked flytter inn på Arkaden

– Det gjør det hele både gøyere og mer spennende. Dersom du har en ny lokasjon hver gang, får du større variasjon på markedet og hvem som kommer, sier Kjetil Østbø Enoksen.

Loppis-gründeren er blant trioen som i november i fjor grunnla pop up-markedet Cool Spot. Fem lørdager før jul ble markedet arrangert i Østervåg, med blant annet nye og gamle skrik fra kunst- og klesfronten.

– Vi vil gjerne ha flere markeder og arrangementer framover, men først må vi sjekke interessen, sa medgründer Cathrine Bjerga før det hele begynte.

Interessen var upåklagelig. Derfor inviterer Cool Spot til nok et marked på Arkaden den 28. mars.

700 kvadratmeter

Boltreplassen har blitt betydelig større siden sist. Denne gangen skal Cool Spot fylle 700 kvadratmeter i 3. etasje på senteret.

– Vi skal gjennomføre en kontrollmåling på lørdag. Etter dette vet vi nøyaktig hvor mange vi får plass til, men vi håper å få med oss rundt 60 utstillere, sier Enoksen.

Juletema er ut og en større miks skal inn. Enoksen forteller at Cool Spot holder seg tro til klassiske gjenbruks- og second hand-artikler som klær og interiør. I tillegg kommer det også lokale aktører som kan by på kunst, design og mat.

– Spent på mottakelsen

Det var kjøpesenteret som tok kontakt med trioen bak gjenbruksmarkedet. Senterleder Elisabeth Schibevaag forteller at hun har hatt lyst til å samarbeide med dem i lang tid.

Timingen var god, den 28. mars er det nemlig Earth Hour.

– I den forbindelse inviterer senteret til «Grønn helg» hvor vi, i tillegg til pop-up-markedet, retter fokus på alle butikkenes bærekraftige produktvalg, skriver hun i en e-post til Byas.

Markedet tar over de gamle lokalene til Norrøna, Notabene og Boots Apotek. Dersom det blir en suksess, håper Schibevaag at Arkaden også kan tilby flere pop up-markeder i framtiden.

– Vi er alltid åpne for spennende samarbeid med aktører som ønsker å gjennomføre pop up-konsepter hos oss. I fjor på denne tiden hadde vi ingen ledighet og med lite fellesareal har det lagt begrensninger på hva vi har kunnet finne på. Vi er derfor veldig begeistret og spent på hvordan mottakelsen av Cool Spots besøk hos oss vil bli, skriver Schibevaag.

Fritidsjobb

Cathrine Bjerga i Cool Spot forteller at trioen var skeptiske til å ha pop up-marked på et kjøpesenter. Likevel tror hun det vi komme alle til gode.

– Det er nytt og spennende for oss også. Vi når en ny kundegruppe, i tillegg får vi en stor aktør i ryggen som backer oss, sier hun.

Markedet drives som en nonprofit-organisasjon. Fritid er planleggingstid. Dette betyr også at markedet ikke vil dukke opp til faste tider eller perioder. Alt skjer til sin tid og når det er anledning.

– Vi gjør det fordi vi synes det er gøy. Stavanger er en stor by som fortjener et slikt tilbud. Det samme gjør aktørene, som må ha en markedsplass for å få solgt varene sine, sier Enoksen.