Slik kommer uteserveringen i Vågen til å se ut en stund til Flere aktører i Vågen ønsker å inngå samarbeid for å kunne å åpne uteserveringene igjen. Kommunen kan derimot ikke se bort fra nasjonale vedtak. Publisert: 22. april 2020, 18:45

Soler og bord står klare til bruk utenfor Beverly. I bakgrunnen er derimot Burgers & Beers’ uteservering åpen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Vi skal selvsagt respektere retningslinjene, men det er klart at når sola steiker og utestedet ditt ser ut som en tom garasje, så gjør det vondt langt inn i sjela, sier daglig leder ved Backstage, Elisabeth Svela.

En kort spasertur bortenfor ønsket Hansen Hjørnet gjester velkommen til en ny sesong tirsdag. Likevel må flere av de andre skjenkestedene i Vågen vente med å ta imot øl- og soltørste kunder.

Årsaken er at de ikke har matservering.

Matsamarbeid

Nå ønsker utestedene å se på muligheten for å få foodtrucks til Torget. En bestillingsløsning skal sørge for at kunder slipper å forlate bordene sine og stå i kø.

I tillegg peker utestedene på at det er lettere å legge til rette for avstand utendørs enn innendørs.

Flere utesteder var usikre på hvordan de skulle tolke regelverket da restriksjonene rammet utelivet den 12. mars. Kommunens juridiske avdeling presiserte til slutt at det kun var utesteder som hadde et mattilbud før restriksjonene kom som hadde lov til å holde åpent.

Svela forteller at det alltid har vært et mattilbud på uteseveringene i Vågen. Problemet er bare at utestedene ikke har laget maten selv.

Øivind Ekeland har sendt brevet til kommunen på vegne av aktørene i Vågen. FOTO: Mari Wigdel

– Kommunen kom med en tydelig presisering den gang, men da var det heller ikke grunnlag for drift. Byen var folketom. Nå ønsker vi å se på muligheten for å lage et tilbud som kan fungere, slik at vi kan få til en løsning sammen, sier Beverly-grunnlegger Øivind Ekeland.

Det er han som har skrevet brevet på vegne av utestedene og sendt det til kommunen.

Øivind Ekeland har kjøpt ny eiendom i Vågen for nærmere 60 millioner

Beordret til å stenge, likevel holder flere åpent: – Det er forkastelig

Hansen Hjørnet åpnet uteserveringen tirsdag. I likhet med Burgers & Beers er «utepilshjørnet» i Vågen er regnet som et spisested. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Kan ikke gi dispensasjon

Det ser derimot ikke lyst ut for pubene i Vågen. Direktør for bymiljø og utbygging i kommunen, Leidulf Skjørestad, skriver i en e-post at kommunen ikke kan gi dispensasjon fra nasjonale føringer eller vedtak.

– Vi har konstatert at mange spisesteder som kunne hatt åpent fra 12. mars og til i dag, selv har valgt å stenge helt ned. At flere nå åpner er et resultat av at stedene nå vurderer situasjonen noe annerledes, ikke at det er endrede krav fra nasjonale myndigheter, skriver Skjørestad i e-posten.

Han trekker fram at det er stedets bevilling og driftskonsept i forbindelse med søknaden som er utgangspunktet for om et sted kan ha åpent eller ikke.

– Hansen Hjørnet har et driftskonsept som innebærer at de er definert som et spisested som kan holde åpent dersom de overholder gjeldende krav, skriver Skjørestad.

Etterlyste vurderinger

Uteserveringene ble nevnt i gårsdagens møte i kommunalutvalget i Stavanger kommune. Her deltok også smittevernlege Runar Johannesen og beredskapssjef Torstein Nielsen.

Frode Myrhol (FNB) trakk fram tilrettelegging av avstand og at uteserveringene tross alt er utendørs. Han lurte derfor på om det var vurdert når stedene kunne åpne igjen.

Frode Myrhol trakk fram uteserveringene i tirsdagens møte i kommunalutvalget. FOTO: Anders Minge

– I realiteten skulle man tro at det var mindre smittefarlig å servere en øl enn å servere øl og mat. Det er likhetsprinsippet som slår inn for meg, sier Myrhol til Byas.

Smittevernlege Johannesen sa under møtet at kommunen stadig får henvendelser fra folk som prøver å finne kreative løsninger for å omgå restriksjonene. Han la til at sentrale føringer skal følges.

– Nå er det en grei periode med lite smitte, men det kan komme en periode med mer smitte. Da blir det vanskelig å overholde gode råd dersom vi skal se på enkeltsteder hele tiden. Alkohol vil også gjøre det vanskeligere å holde avstand mellom folk, sa Johannesen.

Ingen bord og stoler utenfor Backstage eller Garman heller. – Det gjør vondt langt inn i sjela, sier Backstage-eier Elisabeth Svela. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Firkanta

Dermed ser det ut til at de fleste uteserveringene i Vågen forblir folketomme. Når stoler og bord kan fylles opp igjen, er det ingen som vet.

– Vi snakker ikke om å åpne puben og det er begrensninger på hvor mange folk vi kan ha ute. Det er klart at vi er enige i at det må gjøres tiltak for å begrense smitte, men at du må koke på eget kjøkken er ganske firkanta, sier Svela ved Backstage.

