Aktuelt Aftenbladet ung HELGÅ: Konsertdryss, fotballfest og fanedag Det tikker mot helg. Usikker på hva du skal finne på? Vi hjelper deg! Publisert: 28. april 2022, 17:31 Thommas Husevik

Guiden gjelder f.o.m. fredag 29. april t.o.m. søndag 1. mai.

Åpen scene på Folken

På Folken loves det bra musikk og topp stemning på lørdag, kl. 19. Da arrangerer nemlig Folken Miksteip en såkalt «Åpen Scene» i konsertlokalene.

– Vi lover høy kvalitet av lokale artister som kommer for å lage skikkelig god stemning, skriver arrangøren på Facebook-arrangementet sitt.

Konseptet tar for seg å tilby en åpen scene for lokale musikere, hvor en kan framføre foran et større publikum.

Så langt er artister som CHOPS, Oda Nigist, Samana Rising, TallWhiteGuy, Simon XCV, Tobias Handeland, Kristi og Flying Furs bekreftet til arrangementet.

Rogalandsderby i Jåttåvågen

Lørdag kveld barker Viking og FK Haugesund sammen på SR-Bank Arena i Jåttåvågen.

Gjestene fra Haugesund står med fire strake tap, og er på desperat poengjakt når de krysser Boknafjorden.

De mørkeblå har derimot fått en pangstart på årets sesong, og banket til med en 2–0 seier hjemme mot regjerende seriemester, Bodø/Glimt, forrige helg, foran over 15 000 tilskuere.

Nå ønskes fotballfesten gjenskapt. Billetter er allerede lagt ut for salg, og her er det ingen tid å miste dersom du er glad i fotball.

Folkeliv i Sandnes sentrum

Også i Sandnes blir det liv i gatene til helga.

Etter flere år med koronaavlysninger er det nemlig endelig duket for kremmermarked igjen.

Da blir det blant annet aktiviteter for barn og unge, levende musikk, bruktmarked og auksjoner.

Programmet foregår på Ruten, i flerbruksbygget Lanternen og i lokalene til «Paahjul».

Markedet starter torsdag, og holder åpent til og med lørdag kl. 16.

Konserthelg på Checkpoint

Musikalske opplevelser står det heller ikke på til helgå.

På fredag går nemlig rapperne i Kriminell Kunst på scenen på Checkpoint Charlie, før svenske Ken Ring tar over stafettpinnen senere på kvelden.

På lørdagen følger rockebandet The Doomsday Party opp når de gjør sin debutkonsert i publokalene.

– Vi kan forvente fullt hus og et eksplosivt show, skriver arrangøren.

Konsertene går av stabelen kl. 21:00 på fredag og kl. 20:00 på lørdag.

Lørdagsopera i Sandnes

Er du derimot den som interesserer seg mer for det dramatiske og det vokaltunge innen musikk?

Da bør du kanskje sjekke ut matinèkonserten som holdes i Sandnes kulturhus lørdag ettermiddag.

Fra klokken 15:00 kan du nemlig få verkene «Der Hirt auf dem Felsen» og «Six German Songs».

Marit Kristine Risnes er på sopran, Anja Felbab på klavèr og Nino Felbab på klarinett.

Loppemarked på Våland

Lørdag er det også duket for et klassisk loppemarked ved Våland skole i Stavanger.

På forhånd skriver arrangøren at de blant annet er på jakt etter alt fra antikviteter og rariteter, til leker, spill og sportsutstyr.

Mulige lopper ønskes levert på fredagen, og det vil bli holdt auksjon klokken 13:30, den påfølgende lørdagen.

Som et ekstra trekkplaster holdes det også kafè under hele arrangementet.

Arbeidernes dag

Søndag er det 1. mai, synonymt med arbeidernes internasjonale kampdag.

Fra klokken 10 holder Rødt Stavanger felles frokost på Martinique Bar, hvor det blant annet blir lytting til taler, samt muligheter for litt sang.

Tradisjonen tro holdes det også arrangement i Byparken, da i regi av LO. Her blir det både taler og kampsaker.

I år gjester Rødt-leder Bjørnar Moxnes begivenheten.

Dagen rundes av med 1. mai-fest og konserter på Folken.

Vet du bedre enn oss hva skjer neste helg? Send en e-post til helga@byas.no!

