Disse er nominert til #byasbeste treningssenter

Oda Bjønnes Hanslien

Byas har tatt turen innom de fem nominerte treningssentrene for å høre på hvorfor akkurat de skal vinne kategorien #byasbeste treningssenter.

Aktiv Treningssenter:

Hvor: Tjensvolltorget 36, Stavanger

– Det er hyggelig å være nominert. Det sier at vi gjør ting riktig og at medlemmene som har nominert er engasjerte, sier eier Hans Havik.

Hvorfor de er nominerte, er vanskelig å svare på, mener ekteparet Hans Havik og Tove Skarnes Havik som eier treningssenteret.

– Vi vet at medlemmene er engasjerte og at de trives, og at det er derfor de gjør det. Jo mer engasjement, jo mer stemmer kanskje?

Pandemien har gått over all forventning, forteller Skarnes Havik. De har ikke mistet mange medlemmer. Likevel har de kjent på et stort ansvar om å ikke spre smitte på treningssenteret, som de er glade for å bli ferdige med.

Hva gjør dere til #byasbeste treningssenter?

– Vi har mange medlemmer og et stort gruppetreningstilbud med 160 gruppetimer i uka. Vi har et unikt yoga-tilbud med infrarød varme og trening for tenåringer, sier Skarnes Havik.

Aktiv Treningssenter er 25 år i år.

Arena Treningssenter:

Hvor: Jåttåvågveien 7, Stavanger

Arena vant #byasbeste treningssenter både i fjor og i 2018. Daglig leder Tone Eide håper at de klarer å stikke av med seieren i år igjen.

– Dette er veldig stas, og vi er veldig stolte av å bli nominert. Når medlemmene våre vil nominere oss, vet vi at vi gjør noe riktig, sier Eide.

Hver gang en kunde kommer eller går fra treningssenteret passer Eide på å si både hei og hadet til dem.

– Vi ønsker å se de som kommer inn døra og slå av en prat når vi har mulighet til det. Vi vil være et treningssenter som er litt annerledes fra alle de andre, dette skal være som ditt andre hjem.

Under pandemien tilpasset Arena seg situasjonen, det tror Eide kan være en av tingene medlemmene har satt ekstra pris på.

– Vi lånte ut utstyr som folk kunne ta med seg hjem, hadde virtuelle treningstimer med våre instruktører, og PT-ene trente ute for å tilpasse. Vi strakk oss lenger enn lengst, for at medlemmene skulle ha det bra og få muligheten til å trene.

Arena treningssenter stakk av med seieren både i 2018 og i 2020.

Balanz Treningssenter:

Hvor: Luramyrveien 65, Sandnes

– Det er veldig gøy, det er en tillitserklæring. Det er kundene våre som har valgt oss, så det er en ære. Det viser at vi gjør en god jobb og blir lik, og det er kjempeviktig, sier daglig leder Jarle Ampeah Vangsnes.

Han tror at mangfoldet er en av grunnene til at de har blitt nominert.

– Vi er et treningssenter for absolutt alle, uansett om du er ung eller pensjonist, om du aldri har trent før eller om du er toppidrettsutøver. Her trives alle, så det synes jeg er fint.

Pandemien har vært vanskelig for Balanz, og Vangsnes takker kundene for at de har kommet seg gjennom.

– Det har vært beinhard å overleve, vi har mistet mye av omsetningen. Vi ble jo stengt ned, så arbeidsplassen ble rett og slett stengt i månedsvis. Men opp i alt dette har kundene støttet oss slik at dette har gått, så det er jo de som har holdt oss i live.

Balanz vil være et treningssenter for alle.

SiS Sportssenter:

Hvor: Rennebergstien 25, Stavanger

– Det er kjekt, vi har jo blitt nominert ganske mange ganger nå så det viser jo at vi gjør noe riktig for kundene, sier idrettsrådsgiver Sigurd Helgeland.

– Det er et komplement rett og slett, sier Elise Pettersen som også er idrettsrådsgiver hos SiS.

SiS Sportssenter har stokket av med seieren i kategorien to ganger tidligere, i 2016 og i 2017. Pettersen og Helgeland tror at det er det brede utvalget som gjør at de nå er nominert igjen.

– Vi har mye å by på. Vi har både klatrevegg, gymsal, styrkeutstyr, cardiopark og over 100 gruppetimer i uka. Vi har noe for alle, sier Helgeland.

Det brede utvalget gjør også at de treffer mange ulike kunder.

– Vi har folk fra 16 år til over 80 som trener hos oss, og målet er at alle skal føle seg hjemme på en av arenaene våre, sier Pettersen.

På SiS sportssenter har de både klatrevegg, treningsapparater og gruppetimer.

Storhaug Treningssenter:

Hvor: Breivikveien 31, Stavanger

– Det var kult å bli nominert. Vi så det i fjor og ble misunnelige da. Det er kjekt det. Vi har veldig fornøyde medlemmer, sier daglig leder og medeier Thomas Skjørestad.

Han tror det er forskjellige ting som har ført til nominasjonen. De prøver alltid å utvikle seg, og spør medlemmer om hva som mangler. Skjørestad drar også fram at folk kan være den de er på treningssenteret.

– Du har de som er veldig trente og liker mote, og de som er helt på andre skala. Det vi er mest stolt av er etter reklamefilmen med Joner har folk kommet og sagt at de aldri hadde tenkt å begynne på treningssenter. På grunn av reklamen valgte de å komme fordi de så at dette er en plass for alle.

Skjørestad forklarer pandemien som slitsom, men at de har hatt lojale medlemmer som har hjulpet. Foruten at de har alt av utstyr, mener Skjørestad at det er noe annet som gjør dem til #byasbeste.

– Det viktigste er at vi har satt fokus på kroppspress og at treningssenter ikke er en plass man går for å bli sett. Det er for å være i fysisk aktivitet

Skjørestad var litt misunnelig i fjor, men er fornøyd med å være nominert i år.

Hvem av disse blir #byasbeste treningssenter 2021?

