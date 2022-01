Aktuelt Mat og drikke Populær burgerkjede tar over disse lokalene Pizzacos gamle utsalgssted på Madla blir burgersjappe. Her skal Hekkan åpne i løpet av våren. Publisert: 29. januar 2022, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Pizzaco la ned utsalget på Madla i månedsskiftet november/desember i fjor. En knapp måned senere sikret Hekkan seg lokalet.

– Planen er foreløpig å åpne i løpet av april, helst før påske, sier Ole Dysjaland.

Hekkan-gründeren forteller at selskapet sikret seg lokalet like etter jul. Det har stått tomt siden Pizzaco la ned filialen på Madla i månedsskiftet november/desember.

Hekkan-gründer Ole Dysjaland flipper burgere på Gladmat i 2018. Nå røper han at burgerkjeden skal starte opp sitt fjerde utsalgssted på Madla.

– Kapasiteten er sprengt

I dag har Hekkan utsalgssteder i Stavanger, Sandnes og Bryne. Alle filialene ligger i sentrum.

Dysjaland forteller at det er flere årsaker til at burgerkjeden nå velger å etablere seg utenfor sentrumskjernen.

– Kapasiteten i Stavanger er sprengt. Vi ønsker å avlaste filialen i Pedersgata samtidig som vi tar en større del av markedet.

– I tillegg er Madla et viktig take away-område med nærhet til andre deler av byen som Sunde, Madlasandnes, Stokka, Hafrsfjord, til og med Tananger. Lokalet ligger i nærheten av et kjøpesenter med et godt mattilbud mange benytter seg av, sier Dysjaland.

Rett ved den trafikkerte Madlaveien skal Hekkan åpne til våren. Filialen blir et rent take away-utsalg.

God butikk

Hekkan startet opp i Sandnes i 2017 og har blitt en take away-favoritt på Nord-Jæren.

Regnskapet for filialen i Sandnes viser at burgersjappa omsatte for 10,4 millioner i 2020 og gikk med 1,3 millioner i overskudd, viser tall fra Proff.no.

I Stavanger var omsetningen på 13,3 millioner det samme året. Dette ga et overskudd på 1,25 millioner kroner.

Dette er penger som blant har gått til å starte opp andre konsepter som Diggbar og Punk Sushi, men som også brukes for å få Hekkan til Madla.

– Etableringskostnadene på Madla er heldigvis ikke altfor store siden det har vært matproduksjon i lokalene tidligere. Skulle vi tatt over lokalene til en klesbutikk hadde det kostet oss mye mer. Her er det i hovedsak kun ventilasjonsanlegget som trenger en oppgradering, sier Dysjaland.

