HELGÅ: Festival, svette brannmenn og skarpe sverd Støvet rekker ikke legge seg etter Guns N' Roses og Judas Priest før festivalhelga står for dør. I tillegg har vikingene kommet tilbake til Hafrsfjord! Publisert: 16. juni 2022, 22:45 Elias Håvarstein

Viva Norge! Det er 1150 år siden vi ble samlet til ett rike. Og tenk at det skal ha skjedd i vår egen Hafrsfjord!

Mablis tilbake i full skala

Mablis klarte å arrangere festival i fjor også, til tross for strenge koronaregler, men det kan bli litt mer trøkk i år.

Til tross for at girl in red måtte kansellere, er line-upen stjernespekket! Byas ville være svært tilstede under hele festivalen, så følg med på byas.no, aftenbladet.no og våre sosiale medier.

I fjor måtte alle sitte i sakkosekker på Mablis, og sakkosekker blir et element under festivalen i Vålandsskogen i år også.

Sakkosekkene er tilbake! Mablis-arrangørene tok nemlig med seg to lærdommer fra fjorårets koronavariant:

Folk ELSKER sakkosekker Alt går an – man må bare samle troppene.

– Vi lærte at det er lurt å samle produksjonen, at alt går an og at folk elsker å drikke øl i sakkosekker mens de nyter en konsert, sier PR- og markedsansvarlig, Karoline Kolstø.

– Blir det sakkosekker i år og?

– Kanskje ..., sier Sandstad og smiler lurt.

– Vi må jo gjøre noe med de 600 sakkosekkene vi har, fortsetter hun.

Rikssamlingsjubileum og vikingfestival

Torsdag seilte en rekke vikingskip inn i Hafrsfjord, som de også gjorde for 1150 år siden. Dette etter en 11 dagers seilas, med skip fra øst og nord.

Slik blir du lokket til å være med på feiringen:

«Ifølge sagaene ble det endelige slaget om kontroll over Nordvegen utkjempet i Hafrsfjord, og seierherren Harald Hårfagre befestet sin maktposisjon i området med kongsgårder på Utstein og Avaldsnes. Herfra vokste kongeriket Nordvegen og ble etter hvert til Norge. Derfor feires Rikssamlingsjubileet i Rogaland! 10 vikingskip blir med oss på denne 11 dager lange jubileumsferden fra riksmonumentet Haraldshaugen i Haugesund i nord – til Hafrsfjord i sør.»

Vikingfestivalen åpner for alle klokken 16. på fredag. Du kan vente deg guida opplevelsesturer i vikingskip, musikk-, teater- og danseforestillinger. Og ikke minst, sverdkamp!

Åpent for skoler og barnehager fra 09 til 16 på fredag.

NM og brannvernfestival

«I alle dager» tenker du, feirer vi brannvern? Svaret er et uforbeholdent ja. Denne helga, i hvert fall, her i brannslukkingsapparatenes by Stavanger. Dette arrangementet passer perfekt for deg som er glad i trente folk i uniform som må svette litt, eller om du har en overdreven interesse for brannyrket.

Her er det mye å se og lære, skal man tro programmet (som du forøvrig finner her). Torsdag startet festivalen, og du har allerede gått glipp av poster som «Brannslukkere - fra forbruk til ombruk» og «Brannyrket og bærekraft» og «Ukraina. Takk til Det Norske Brannvesen».

Brannvernfestivalen avsluttes lørdag med norgesmesterskap! Der er det lagsport med en rekke ulike fysiske øvelser.

Viking - Sandefjord

Er du ikke interessert i fotball, kan du jo bli det? Eller ikke. Men Viking gjør det godt i Eliteserien i år, og stemning kan det fort bli på SR-bank arena på søndag.

Avspark er 18.00 - husk popcorn og et godt skjerf!

Tilskuere er nok særlig opptatt av hvorvidt Viking-keeper Patrik Gunnarsson klarer å la være å rikke på stolpene denne gang...

