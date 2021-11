Aktuelt Aftenbladet ung – Det er tydelig at studentene savnet anledninger til å være sosiale Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) lanserte i august en splitter ny app med eventkalender for å sosialisere studenter. Det har vært svært populært ifølge SiS, men fremtiden til appen er usikker. Publisert: 01. november 2021, 18:42 Christine Andersen Johnsen

I tillegg til koordinerende prosjektleder, Alva Eide, er det ansatt sju prosjektledere som skal sørge for en sosial høst for studentene.

Ved studiestart i august lanserte Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) den nye appen «Min SiS» – og samtidig en helt ny eventkalender.

Allerede har dette vært en stor suksess, ifølge SiS.

– Det er mye jobb, men når vi ser effekten det har på studentene, er det verdt det. Vi prøver å bruke det lokale næringslivet så mye som mulig, og inviterer til alt fra surfekurs til Vitensenteret. Det viktigste er at studentene skal kunne bli kjent med hverandre, sier koordinerende prosjektleder i SiS, Alva Eide.

SiS har nå minst fem arrangementer per uke for studentene. Disse arrangementene er Eide ansvarlige for sammen med teamet sitt.

Eide forteller at de i løpet av tre måneder har hatt godt over 15.000 påmeldinger på arrangementene i eventkalenderen.

– Tydelig at studentene har savnet å være sosiale

Forrige uke arrangerte SiS, sammen med studentorganisasjonen StOr, det største arrangementet så langt – «StOr SiS-festival». Det var en gratisfestival for alle studenter, med artister som Arif, Isah og Hkeem og den lokale trubaduren Goggen.

– Vi hadde første dag av festivalen torsdag, og det var en magisk opplevelse. Det var proppet fullt, og det er tydelig at studentene har savnet anledninger til å være sosiale, forteller Eide.

Torsdag forrige uke startet «StOr SiS-festival». Da var det trubaduren Goggen som sto på scenen

I tillegg til sosiale arrangementer, har de satt opp kurs som kan være nyttige for studenter – som matlagingskurs og jobbsøkerkurs. De har også planer om et arrangement som kalles «Student Hack», hvor studentene kan få råd fra blant andre Karen Elene Thorsen, mest kjent som «Fattig student».

– Student Hack skal ta for seg livsmestring for studenter. Alt fra studentøkonomi til psykisk helse vil være på agendaen, sier Eide.

Kan ta slutt

Arrangementene dekkes med midler som SiS fikk av staten til sosiale lavterskeltilbud. Disse midlene varer bare ut 2021, så Eide er spent på hva som skjer neste semester:

– Nå avventer vi og håper at den nye regjeringen ser behovet for å opprettholde sosiale lavterskeltilbud for studenter, om så i mindre skala, sier hun, og legger til:

– Denne høsten har gjort oss overbevist om at dette er helt avgjørende for å forebygge ensomhetsproblematikk blant studenter.

I tillegg til koordinerende prosjektleder, Eide, er det ansatt sju prosjektledere for enkeltarrangementene. Sammen sørger de for en sosial høst for studentene. Alle er studenter og jobber hos SiS ved siden av studiene.

Arrangørene studerer på ulike skoler, og representerer til sammen alle institusjonene som er tilsluttet SiS – UiS, BI, Noroff, Kunstskolen i Stavanger og VID i Stavanger og Sandnes.

