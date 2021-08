Dette kan påvirke energiproduksjon, infrastruktur og vinterturisme, sier en av hovedforfatterne til kapitlet om regionale klimaendringer, Jana Sillmann, til E24.

Vestlandet er fra før særlig utsatt for alvorlige skredhendelser i forbindelse med styrtregn. Her fra Vågen, hvor kommunen må sørge for å holde sjøen unna veier og bygninger mot springflo.