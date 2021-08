Aktuelt Norrøna Kommer til Kvadrat i november Norrøna åpner sin tredje butikk i regionen. Publisert: 10. august 2021, 14:42 Tone Pedersen

Norrøna åpner på Kvadrat i starten av november i år.

Fra før har sportsutstyrleverandøren én butikk i Stavanger sentrum og en outlet på Ålgård.

Nyåpningen på Kvadrat blir en naturlig forlengelse av satsingen i området, skriver kjøpesenteret og Norrøna i en felles pressemelding.

Senterleder Renate Hjørnevik uttaler at hun er stolt over at Norrøna har valgt å etablere seg på Kvadrat.

– Norrøna er et konsept med høy kvalitet og gode verdier i bunn. Med lange tradisjoner og sitt fokus på bærekraft og innovasjon er de i ypperste klasse innen friluftsliv.

FAKTA: Norrøna Retail AS Norrøna Retail AS eier og driver Norrøna Flagship, Concept og Outlet Stores, og har butikker i Norge, Sverige, Finland, Sveits, USA og Frankrike. Utsalget på Kvadrat blir nummer 34 i rekken, ifølge pressemeldingen. Selskapet hadde i 2019 driftsinntekter på over 189 millioner kroner mot 191 millioner året før. Resultatet før skatt sank imidlertid fra 12 til 1,2 millioner kroner, viser regnskapstall på proff.no. Tallene fra 2020 er ennå ikke tilgjengelig. I årsrapporten foe 2019 opplyser selskapet at det ble rammet av koronaviruset og påvirket gjennom lavere salg og redusert overskudd mot det som var budsjettert, melder Finansavisen.

Norrøna på Kvadrat blir selskapets 34. butikk, ifølge pressemeldingen.

Butikken på Kvadrat skal etter planen åpne i starten av november i år, og har fått plass i nye lokaler - mellom klesbutikkene Bik Bok og Fontana i nordre del av kjøpesenteret.

Den vil være en såkalt «fullkolleksjonsbutikk», som skal vise Norrønas fulle bredde. Og det er ikke tilfeldig, da folk i Stavanger og Sandnes-regionen er nær både tur-, ski- og strandopplevelser.

– Regionens store variasjon i aktiviteter er en kjempemotivasjon for å kunne tilby et bredt spekter av produkter, sier direktør Bård Kvamme i Norrøna Retail.

