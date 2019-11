Fredag arrangerer Den Norske Turistforeningen (DNT) Ung i Stavanger byttedag. Arrangementet er et motsvar til den store amerikanske shoppedagen Black Friday, som de siste årene har blitt et internasjonalt fenomen.

Norge er så klart intet unntak. I disse dager reklameres det med tilbud i hvert butikkvindu, og i fjor dro nordmenn kortet for 3,7 milliarder kroner på den svarte fredagen, ifølge tall fra Nets og BankAxept.

– Black Friday får forbrukeren til å føle at man har et behov for mer enn det man trenger. Vi ønsker å være en motvekt til det, sier​ Torkel Reinertsen​ som er styreleder i DNT Ung i Stavanger.

Fakta: Dette er Black Friday: Årlig handledag dagen etter Thanksgiving-feiringen i USA.

Markerer starten på julehandelen.

Mange butikker reklamerer med en rekke salgsvarer.

Ble første gang brukt i Norge for åtte år siden. Kilde: Wikipedia

Grønn fredag

Byttedagen har fått navnet Grønn Fredag.

– Jeg tror det er viktig å gi folk et annerledes tilbud. Særlig innenfor turklær, sier Tilde Torkildsen, som er styremedlem i DNT Ung.

Dermed vil det bli mulig å bytte til seg turklær i turistforeningens butikk i undergangen ved Rogaland Teater. Kanskje har du noe liggende som du gjerne skulle blitt kvitt?

– Folk kan ta med seg turutstyr de ikke bruker lenger og donere det eller selge det i butikken. Folk får én kupong for hvert plagg de har med, slik at de kan bytte det i andre ting, forklarer Reinertsen.

Pernille Filippa Pettersen

– Eierskap

Byttedagen ble arrangert for første gang i 2015 og var et initiativ fra DNT Ung i Stavanger. I år blir den grønne fredagen arrangert over hele Norge. Fra Tromsø i nord til Stavanger i sør.

– Vi er utrolig stolte av å være noen av de første til å arrangere denne dagen, som etter kort tid har spredd seg til å bli et nasjonalt arrangement. Vi føler et veldig eierskap til arrangementet, sier​ Reinertsen.

Dyr fritidsaktivitet

De første årene var det stor pågang og rundt 400 besøkende. I fjor var det derimot færre som tok turen. Ungdommene håper besøkstallet vil ta seg opp i år.

– Vi opplever at byttedager og det å kjøpe brukt har blitt ganske populært de siste årene, men å bytte friluftsklær er ikke like kjent, sier Emma Bugge Gjerdevik, som er med å arrangere.

– Friluftsliv er en av de dyreste fritidsaktivitetene, men trenger ikke nødvendigvis å være det. Ofte har man mye liggende som man aldri har fått brukt, og vi ser at kvaliteten er veldig bra på det vi får inn, legger Reinertsen til.

Klærne som blir igjen etter fredagens byttekalas gis til Fretex, doneres bort eller sendes til Bergans som redesigner turklær.

