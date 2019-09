Morten måtte slå til da nabolokalet plutselig sto ledig

– Jeg var bekymret for at andre restauranter kunne slå seg ned der, og av konkurransehensyn var det derfor viktig å sikre seg lokalet, sier daglig leder i Foodloose by House of Fingerfood, Morten Birkeland.

Nå har han brukt nærmere en million kroner på å få lokalet i stand. Blant annet er det elektriske anlegget byttet ut og kjøkkenet er flunkende nytt.

Det hele skal bli et nytt lunsjsted for sultne siddiser. Åpningsdagen er allerede i helga og på menyen kommer en gammel kjenning: Bagels.

Bagel-historien

Birkeland startet opp Bagel Buddy sammen med Per Sviland tilbake i 2002. Kafékjeden holdt blant annet til på Magasin Blaa, Kongsgårdbakken og på Tasta senter, men Birkeland solgte seg ut i 2010. Senere gikk kjeden konkurs.

– Bakgrunnen er at jeg ønsker å starte opp et vegetarkonsept i Sirdal, men vi må teste ut maten først. Bagels har jeg peiling på, og tenker det kan være et fint tilbud å ha i Stavanger. I tillegg vil det være andre småretter på menyen, sier Birkeland.

Skifter ikke navn

Byas har vært i kontakt med Sviland som ønsker Birkeland lykke til med et nytt bagel-eventyr, men begge er klare på at dette ikke betyr en ny start for Bagel Buddy i regionen.

– Dette blir en del av Foodloose-konseptet. Jeg ønsker ikke å blande inn noen nye navn, for det kan gjøre folk forvirret. Lokalet blir derimot delt i to, hvor lunsjstedet har åpent på dagtid, så tar restauranten over på kveldstid. Funker ikke lunsjkonseptet, kan alltids restauranten utvides, så det skal gå bra, sier Birkeland.