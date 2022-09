Aktuelt Aftenbladet ung Lesetimen er rett rundt hjørnet – oppfordrer alle til å bli med For første gang markerer Norge FNs Internasjonale dag for lese- og skriveferdighet. Publisert: 07. september 2022, 15:45 NTB

Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB NB! MODELLKLARERT

Torsdag 8. september klokka 19 arrangeres Lesetimen. Den går rett og slett ut på at alle oppfordres til å sette av én time – til å lese.

– Vi håper så mange som mulig vil benytte anledningen til å lese en time denne torsdagen i september, sier daglig leder i Leser søker bok, Monica Helvig. Hun legger til:

– Les sammen med barna, familien, venner, naboer, kolleger eller alene. Del gjerne et bilde av din lesetime i sosiale medier under #lesetimen og #readhour.

Finsk initiativ

Lesetimen ble startet opp etter et initiativ i Finland i 2019.

– Med Lesetimen vil vi vise at det å lese ikke bare er viktig for å utvikle leseferdigheter og kunnskap, men at det også er underholdende og morsomt, sier Stina Heikkilä i stiftelsen Children and Youth Foundation.

Ideen spredte seg til flere land, før det norske litteraturfeltet i fjor fikk tilbud om å opprette et tilsvarende tiltak. Leser søker bok og Foreningen! les har ansvaret for Lesetimen i Norge – og en rekke andre aktører fra litteraturfeltet er med som samarbeidspartnere.

– Vi mener dette er et viktig tiltak og jobber for at Lesetimen skal vokse seg større, sier Helvig.

Leselunsj

I tillegg til å oppfordre alle til å lese, arrangerer Leser søker bok en direktestrømmet leselunsj fra Berner-kjelleren på Litteraturhuset i Oslo. Her vil forfattere og skuespillere lese høyt fra utvalgte bøker på formiddagen, fremgår det fra arrangørhold.

Publisert: 07. september 2022, 15:45