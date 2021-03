Aktuelt Restaurant Koronaåret 2020 var restaurantens beste år noensinne Pasha-sjefen trodde ikke at den største omsetningsveksten ville komme midt under pandemien. SIFO-forsker er imidlertid ikke overrasket. Publisert: 04. mars 2021, 12:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Kundene har satt stor pris på maten som kommer fra dette kjøkkenet. Pasha Restaurant AS har aldri opplevd lignende omsetningsvekst som under koronapandemien. FOTO: Christine Andersen Johnsen

Den tyrkiske restauranten i Verksgata solgte nemlig mat for hele 12,9 millioner kroner i 2020.

Det er økning på hele 53,5 prosent fra 2019, da restauranten omsatte for 8,4 millioner, viser ferske regnskapstall.

Suksessen smaker godt. Det store inntektshoppet ga Pasha sitt første millionoverskudd. Regnskapet viser at restauranten satt igjen med 1,3 millioner kroner før skatt.

– Som forventet, sier daglig leder i Pasha Restaurant AS, Øzcan Akbaz, noe usjenert.

Beste år. Ever.

Akbaz utdyper at dette er som forventet fordi tallene har pekt oppover siden åpningen i 2017. Det som imidlertid er uventet er den kraftige omsetningsveksten Pasha har hatt midt under en pandemi.

Til sammenligning økte omsetningen med 27,6 prosent fra 2017 til 2018 og 40,8 prosent fra 2018 til 2019, viser regnskapstallene.

Derfor har Pasha aldri gjort det bedre enn i koronaåret 2020.

– Den enkle forklaringen er maten. God mat. Uten dette hadde vi ikke fått de faste kundene som er hos oss flere dager i uka, sier Akbaz.

I likhet med flere andre bransjer ble restauranten pålagt å stenge fra midten av mars til begynnelsen av mai i fjor. Da kunne Pasha kun drive take away og utkjøring.

Ellers har restauranten fått holde åpent så lenge smittevernregler blir fulgt. Bakgrunnen for dette er at restauranten ikke har alkoholservering.

Publikum har også vist å sette pris på restauranten. I 2020 ble Pasha kåret til #byasbeste take away.

Pasha vant #byasbeste take away i 2020. Fra venstre: Mardin Aran, Øzcan Akbas, Eray Kaya, Hashmat Barekzai, Ahmet Peker, Islam Khan, Dogan Sen og Mehmet Karabulut. FOTO: Christine Andersen Johnsen

En koronavinner

Annechen Bahr Bugge ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO forsker på mat og spisevaner. Hun er ikke overrasket over omsetningsveksten.

– Du har koronavinnere og koronatapere, og her snakker vi definitivt om en koronavinner, sier hun.

Hun peker på at nordmenn, spesielt i storbyene, er svært glade i å spise ute. Enten det er på restaurant eller kafé.

– Når disse restaurantene stenger, tar vi med oss restaurantene hjem i stedet for. Vi bestiller mat fordi vi ønsker kosen, opplevelsene, det eksotiske og nyte mat som er laget av andre, sier hun.

– Burde vi ikke hatt mer tid til å lage mat hjemme i stedet for?

– Jo, og det er en økende interesse for matlaging og gamle teknikker også. Likevel koser vi oss mye med maten. Siden vi ikke lenger kan spise ute sammen med venner, blir take away erstatningen, sier hun.

Pasha har holdt til i Verksgata i Stavanger sentrum siden vinteren 2017. FOTO: Fredrik Refvem

Planlegger Sandnes-åpning

Ifølge Akbaz ved Pasha har både januar og februar vært innbringende måneder. Dermed fortsetter den gode trenden.

Neste steg for restauranten er å få filialen i Sandnes på beina. Den skulle opprinnelig åpnet i fjor, men er forsinket på grunn av korona og et omfattende oppussingsarbeid.

Akbaz forteller at det fortsatt er noen måneders arbeid som gjenstår.

– Samtidig har vi fått henvendelser om å åpne i andre storbyer som Bergen, Trondheim, Kristiansand og Oslo, men først og fremst ønsker vi å konsentrere oss om Sandnes, sier Akbaz.

