Aktuelt Stavanger kommune Stortinget sa ja, men lokale politikere sier nei: – Reglene henger ikke på greip Tirsdag vedtok Stortinget at kommuner kan tillate skjenking i forbindelse med matservering. Foreløpig sier ordførerne på Nord-Jæren nei - og det reagerer flere i bransjen på. Publisert: 20. januar 2021, 15:34 Christine Andersen Johnsen

Serveringsstedet Harry Pepper i Stavanger sentrum holder åpent, men har ikke mange gjester. Skjenkeforbudet gjør at de får lavere omsetning per gjest, forteller daglig leder Knut Bergesen. FOTO: Pål Christensen

– Jeg fikk vekket et lite håp om at Sandnes skulle gjøre det annerledes, sier Johannes Kay, leder for bransjeforeningen Værtskapet i Sandnes etter at ordførerne på Nord-Jæren onsdag besluttet at det ikke kan skjenkes til maten i helgen.

Ny vurdering på mandag

Tirsdag trumfet Stortinget gjennom en endring i skjenkereglene, da Fremskrittspartiet la frem forslaget;

«Stortinget ber regjeringen sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering.»

Forslaget kom i kjølvannet av at Rogaland Frp kom med innspill etter å ha vært i kontakt med utvalgte aktører i utelivs- og serveringsbransjen i ulike deler av Rogaland.

Onsdag møttes ordførerne på Nord-Jæren - foruten Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun - for å finne ut om spisestedene får servere alkohol allerede denne helgen. De konkluderte med at det ikke skal skjenkes på Nord-Jæren i helgen, men en ny vurdering gjøres på mandag.

– Ingen smittetilfeller knyttet til bransjen

I tillegg til å være leder for bransjeforeningen Værtskapet i Sandnes, driver Kay utestedet Plagiat Bar i sentrum. Han er skuffet over konklusjonen til kommunen.

– Vi har til nå ikke hatt et eneste smittetilfelle knyttet til serveringsbransjen i Sandnes. Vi har fulgt alle råd, anbefalinger og regler, og hatt en god dialog med kommunen og overlegene, sier han.

Han hadde håpet noen av byens stengte serveringssteder endelig kunne åpne før helgen;

– Spesielt når utelivs- og serveringsbransjen ikke fikk støttekroner fra kommunen, slik de gjorde i andre byer. Arbeidsledigheten øker voldsomt i vår bransje - så jeg hadde ønsket at dette skulle la seg gjøre.

Johannes Kay (t.h.) driver Plagiat Bar sammen med Kim Nilssen (t.v.). Kay er i tillegg leder av bransjeforeningen Værtskapet i Sandnes. FOTO: Jon Ingemundsen

– Ordførerne skal ha et nytt møte på mandag - hva håper du skjer da?

– Jeg håper at vi endelig kan begynne å servere, for vi er nødt til få gang på driften. Nå må vi begynne å forstå at det ikke er restaurantbransjen i Sandnes smitten kommer fra. Vi er på smertegrensen i Sandnes nå, sier han.

Han påpeker at alkoholservering er viktig for restaurantene, fordi det ofte er små marginer som skal til for at man sitter igjen med overskudd.

– Har man fokus på kvalitet og råvarer, da er marginene små, og det er gjerne alkoholsalget som gjør at du sitter igjen med noe, sier han, men påpeker at det mest kritiske er å få barene i Sandnes på beina igjen.

– Vår bransje har blitt mest regulert opp og ned. Usikkerheten må snart ta slutt, spesielt når det ikke er noe faktagrunnlag for å holde på de strenge tiltakene, sier han.

– Ikke forskjell på brus eller vin til maten

Ole Dysjaland er daglig leder på Ti Spiseri og bar i Sandnes. Han sier at han har forståelse for at politikerne må se an smittesituasjonen.

– Jeg forstår at man ikke kan åpne nattklubber, men jeg sliter med å forstå at man ikke kan kunne ta et glass vin til maten i trygge omgivelser. Smittevernmessig ser jeg ikke stor forskjell på om voksne drikker vin eller brus til maten, sier han.

Ole Dysjaland er daglig leder på Ti Spiseri og bar i Sandnes. – Vi lever av å skjenke alkohol og servere god mat, sier han. FOTO: Jarle Aasland

Likevel er han glad for at kommunen skal vurdere temaet på nytt på mandag.

– Jeg syns det er positivt å gi det noen dager for å se an situasjonen, slik at vi kanskje kan holde kranene åpne mer stabilt, i stedet for å åpne og lukke igjen, sier han.

– Hvor viktig er alkoholservering for driften deres?

– Vi lever av å skjenke alkohol og servere god mat. Du kan ikke selge østers og kaviar uten champagne, det godtar ikke folk. God drikke til maten er livsviktig for enhver restaurant som ikke satser på take-away, sier han.

Ti spiseri og bar har derimot gjort nettopp det de siste par ukene. For å få inn kunder på nye måter har de tilbudt take-away;

– Det har gått helt greit, og det har ført til at vi har klart å holde meg og en annen ansatt i arbeid. Det har jo vært bedre enn å stenge helt, og vi skal nok klare det i en uke til. Men jeg håper at vi får gang på kranene igjen, og får flere folk i jobb.

– Handler om summen av tiltakene

Byas har vært i kontakt med Ingunn Kvernstuen, daglig leder på spisestedet Sandnes Brygge. Restauranten holder for tiden stengt på grunn av koronarestriksjonene.

– Kunne en oppheving av skjenkestoppen ført til at dere åpnet restauranten igjen denne uka?

– Nei. For oss handler dette om summen av alle tiltakene, heller enn skjenkestoppen alene. Det har vært mye frem og tilbake, så vi har besluttet å vente med åpning til 100 Ugå, sier Kvernstuen.

100 Ugå i Sandnes skal gå fra 15. – 21. februar i år.

Ingunn Kvernstuen, daglig leder på spisestedet Sandnes Brygge mener en oppheving av skjenkeforbudet ville vært positivt for bransjen. FOTO: Jarle Aasland

Hun forteller at det er vanskelig for restauranten å forholde seg til stadig endrede regler:

– Vi trenger litt mer tid. Å holde åpent og opprettholde god service, er vanskelig når vi hele tiden være nødt til å snu oss helt rundt, sier hun. Kvernstuen påpeker at hun tror en oppheving av skjenkestoppen ville vært svært hjelpsomt for de som holder åpent.

Hun påpeker at utelivs- og serveringsbransjen har fått restriksjoner som den øvrige handelsstanden ikke har. Foruten skjenkestoppen påpeker hun at de har fått innskrenket åpningstiden, må registrere alle gjester med telefonnummer og fullt navn, og at de ikke kan selge varer over disk.

For høy smitte i Stavanger

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun sa til Aftenbladet tirsdag kveld at Stavanger fortsatt har for høy smitte. Gjeldende regler videreføres i første omgang til og med 8. februar.

Dersom tallene fortsetter å synke, kan det bli en svært forsiktig åpning for alkoholservering også i Stavanger.

I løpet av uken skal Stavanger kommune avholde et nytt formannskapsmøte for å vurdere situasjonen.

– Om formannskapet mener situasjonen tilsier en slik moderat justering allerede fredag, må vi avvente. De neste dagers smittetall blir avgjørende, men dette må uansett ses i et noe lengre perspektiv, sa Nessa Nordtun til Aftenbladet.

– Alkoholserveringen betyr mye

Knut Bergesen, daglig leder på Harry Pepper, sier til Byas at det hadde betydd mye for restauranten om Stavanger kommune åpnet for skjenking ved matservering. Bergesen er også varamedlem for Høyre i kommunestyret i Stavanger.

– Alkoholserveringen betyr veldig mye for driften vår. Nå kan vi bare tilby gjestene halve sortimentet vårt. En gjest som ikke kan kjøpe vin, kjøper jo ikke mer mat i stedet. Dette gjør at vi har lavere omsetning per gjest, sier Bergesen, og legger til at det ikke handler om fyll;

– Gjestene sprer ikke mer smitte om de får lov å kjøpe seg et glass vin til maten. De ansatte sprer heller ikke mer smitte om serverer et glass vin. Jeg forstår ikke hvorfor det er slik, sier han.

(Arkivfoto) Knut Bergesen (t.h.) i møte med Torstein Tvedt Solberg i restauranten før jul. FOTO: Kristian Jacobsen

Videre håper han at kommunen benytter seg av muligheten til å endre vedtaket når det kalles inn til formannskapsmøte denne uka.

– Jeg håper virkelig det for bransjen sin del. Jeg syns ikke at en skjenkestopp i restaurantbransjen henger på greip, for man blir ikke smittet av å drikke et glass vin til middagen. Kommunen har hatt mulighet til å stenge ned virksomheter som eventuelt ikke følger smittevernreglene, påpeker han.

Harry Pepper er et av utestedene som er kvalifisert for å få tilskudd fra kommunen. Restauranten er i kategorien som får utbetalt 170.000 kroner.

– Alt hjelper jo, men for steder på størrelse med oss, utgjør ikke 170.000 kroner tungen på vektskålen, sier han.

Departementet jobber med definisjoner

Bent Høie (H) er motstander av å oppheve nasjonal skjenkestopp nå, men må føye seg etter Stortingets vedtak.

Aftenbladet har spurt politisk ledelse om Helse- og omsorgsdepartementet har tolket eller bestemt definisjonen på mat og matservering i forbindelse med skjenkevedtaket.

Svaret er at det jobbes med dette nå, og at de samme reglene vil bli brukt nå som da det var krav om matservering i forbindelse med skjenkebevilling i mars/april i fjor.

Slik følger regjeringen opp vedtaket:

Skjenking tillates i alle kommuner som ikke fatter vedtak om fortsatt skjenkestopp eller strengere regler enn de nasjonale reglene.

Det nasjonale skjenkeforbudet fjernes altså, og kommuner som ikke ønsker å tillate skjenking, må selv ta grep denne uken.

Skjenkestopp ved midnatt. Gjester kan ikke slippes inn etter 22:00.

Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering.

Endringene trer i kraft natt til fredag 22. januar.

