Aktuelt Badstue Markedet er brennhett: Utvider med enda flere badstuer Innbyggerne på Nord-Jæren har lagt sin elsk på den spesialbygde flytebrygga. Nå dukker det opp fire til. Publisert: 13. april 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Daglig leder i Damp, Amalie Kivijarvi, sammen med medgründer og medeier i Damp, Frode Hognestad. I bakgrunnen er det nyeste tilskuddet i Damps badstuefamilie. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Denne ble tatt i bruk allerede på fredag, sier daglig leder i Damp, Amalie Kivijarvi og kikker bort på den ene av to flytebrygger som er fortøyd i østre bydel i Stavanger.

Flytebrygga, som har en liten badstue montert i midten, er så fersk at rekkverket ennå ikke er kommet opp på sidene.

– Frode holdt fortsatt på å sage terrassebord da gjestene satte seg inn, sier hun og referer til medgründer og medeier i Damp, Frode Hognestad.

Fra én til fem

Sammen startet de opp Damp AS i fjor sommer. Da med én flytende badstue i flåten.

Nå er en mindre utgave satt i drift og i ferd med å ferdigstilles. I tillegg er tre andre badstuer på vei.

Det betyr at Damp utvider fra én til fem badstuer i løpet av den kommende måneden:

To av badstuene, de som nå er i drift, blir værende i østre bydel.

Én badstue skal til ligge til kai i Vågen i Sandnes, like ved restauranten og utestedet Inside

Én badstue er mobil. Den kan fraktes på tilhenger og leveres på bestilling.

Den femte og siste badstuen er ikke duoen helt sikre på hvor de skal plassere. Dette var nemlig en feilbestilling, forteller Kivijarvi lattermildt.

– Men det er kjekt at etterspørselen er stor. Da betyr ikke dobbeltbookingen så mye, sier hun.

– Det var hell i uhell, sier Hognestad.

Nå er det to flytende badstuer i østre bydel. I tillegg kommer det en badstue til Sandnes neste måned. Damp snuser også på havneområder i andre bydeler i Stavanger. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Ivrige kunder

Det vil trolig ikke være et problem for Damp-duoen å finne et egnet sted.

Kivijarvi sier at det nærmest daglig kommer forslag til hvor den neste badstuen bør sjøsettes, og Hognestad forteller at Tou og Jåttå er hete kandidater.

– Men snakker du med Frode, sier han sikkert at vi skal utvide til Nord-Norge, sier Kivijarvi og ler.

– Du er den som må holde litt igjen?

– He he, ja, det er vel det.

– Hva gjør denne utvidelsen mulig, da?

– Det var ikke akkurat meningen at ting skulle skje så fort, men vi har satt av alle pengene vi kan. I tillegg har vi fått et lån av banken, sier Kivijarvi.

Ifølge Damp-sjefen har ikke selskapet problemer med å holde seg flytende.

Badstua som det hele begynte med, har gitt selskapet en omsetning på rundt 100.000 kroner i måneden siden i fjor høst. Inntektene kan raskt vokse nå som flåten utvides.

Det er mange som er villige til å betale for glovarme opphold og iskalde pauser.

– Vi har gjester så å si hver dag. Noen prøver det for første gang, men det er stamgjestene som virkelig holder liv i dette. Det er de som er vårt vann og brød, sier Kivijarvi.

Selskapet har vokst siden Hognestad og Kivijarvi startet opp Damp i fjor sommer. Tre personer er nå ansatt i deltidsstillinger for å drifte og vedlikeholde badstuene. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen (arkivfoto)

Millioninvestering

Badstuene kjøper selskapet for seg selv. Så bestiller Hognestad, som er byggmester av yrke, delene som trengs for å bygge flytebrygga.

Når den er ferdig, starter jobben med å sette delene sammen og resultatet blir en flytende badstue. En jobb som kan ta alt fra et par uker til et par måneder, avhengig av størrelsen.

– Det er en hel jobb å lage disse bryggene. I tillegg har jeg en annen jobb også, sier Hognestad.

Ifølge byggmesteren vil investeringen i de fire nye badstuene koste Damp opp mot en million kroner.

– Men dukker dere opp i Nord-Norge?

– Nei, svarer Hognestad kontant, til et bredt smil fra Kivijarvi.

– Nordfylket, da?

– Ja, det er mer aktuelt, sier han.

– Det er også jeg enig i, sier Kivijarvi.

Byas besøkte Damp i fjor sommer. Her kan du bli med inn i den flytende badstuen:

Publisert: 13. april 2021, 19:00