HELGÅ: Skøytedisko, komedie og friluftsliv Det nærmer seg første helg etter de etterlengtede korona-lettelsene, og med det et friskt, nytt utvalg aktiviteter å ty til.

Denne guiden gjelder fra fredag til søndag 4.–6. februar 2022.

Bergensk konsert på Tou

Fredag kveld kan du lytte til tonene fra bergensbandet Real Ones, som gjester Tou Scene.

Gruppen omtaler seg selv om et band i krysningspunktet mellom folk, pop, rock, og med klare referanser til verdensmusikk og elektronika.

Bandet er akkurat ferdig med arbeidet på en ny plate, og fremfører sanger fra det nye albumet live for første gang.

«Denne kvelden kan du være blant de første til å høre et helt nytt Real Ones-repertoar», skrives det i arrangementet som er lagt ut på Facebook.

Det er fortsatt flere ledige billetter til konserten, som for anledningen holdes i Maskinhallen på Tou Scene.

Kom deg ut-dagen på Hillevåg

Søndag arrangerer DNT, Den Norske Turforening sin nasjonale turdag.

Arrangementet har som formål å gi nysgjerrige en smakebit av friluftslivet, og arrangeres av DNTs medlemsforeninger to ganger i året - i februar og september.

På Hillevåg, nærmere bestemt Kvaleberg park, holder medlemsforeningen i Stavanger sitt arrangementet, og det er oppmøte kl. 12:00.

«Kle deg etter været, vi ser frem til en kjekk og aktiv dag med lek og moro for hele familien», skriver arrangøren på arrangementet.

Videre opplyser de om at det blir både naturbingo, bålkos, leker, terapiponni, turer og mye annet.

Temacruise med ølsmaking

Kanskje er det ølsmaking på fjorden som frister i helgen?

Det er nettopp det Rødne Fjordcruise tilbyr når de inviterer Sølve Friestad fra Gulating ombord på Rygerelektra, til det de omtaler som en «smakfull og lærerik kveld».

Her loves det smaker og varianter du ikke kjenner fra før, og muligens en porsjon ny kunnskap om den brunfargede eliksiren.

Cruiset kommer naturlig nok med en aldersgrense på 18 år, og prisen ligger på 540 kroner.

Skøytedisko på Randaberg

I sentrum av Randaberg vartes det fredag kveld opp med disco og skøyting i skjønn forening.

Arrangementet finner sted på skøyteisen på torget, og arrangeres som et samarbeid mellom Randaberg kommune, Grødem Tweens, Grødem menighet og Randaberg menighet.

Barn fra 5. til 7. klassealderen skal stå for aktiviteten, og det blir etterhvert show og sjonglering fra scenen.

Arrangementet strekker seg fra 18:00 til 21:00.

Stavanger-komedie på Stavangeren

Det blir Stavanger-komedie på Stavanger i helga.

Fredag og lørdag skal nemlig «Gudlabadne te na mor» spilles på humorhuset.

Forestillingen ble for første gang spilt tilbake i 1959, og har vært en suksess siden.

Stykket går over to akter, og ventes å vare i mellom 90 og 120 minutter, så her er det nok av tid til å finne fram smilebåndet.

