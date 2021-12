Aktuelt Reddit Reddit vil på børs Den sosiale medieplattformen Reddit søker det amerikanske finanstilsynet (SEC) om å bli børsnotert på Wall Street. Publisert: 16. desember 2021, 11:09 NTB

Reddit fikk mye oppmerksomhet tidligere i år da mange brukere på forumet investerte i selskaper som store investorer satset på skulle tape seg i verdi. Nå vil plattformen selv på børs.

Reddit opplyser i en uttalelse at selskapet ennå ikke har besluttet hvor mange aksjer som skal tilbys eller hvilken pris aksjen skal få.

Reddit ble etablert i 2005 av to studenter fra delstaten Virginia. Diskusjonsplattformen ble i 2006 kjøpt av Conde Nast, utgiver av blant annet Vogue, The New Yorker og Vanity Fair. I 2011 ble Reddit et uavhengig datterselskap.

LES MER: Internett får aldri nok av kattevideoer. Det har Alexander fra Sandnes fått erfare

LES MER: Gamere fra hele verden satte pris på gesten til Lyse

På starten av året fikk småsparere på Reddit-forumet WallStreetBets stor oppmerksomhet for å påvirke aksjekursene til selskap som Gamestop og kinokjeden AMC.

Publisert: 16. desember 2021, 11:09