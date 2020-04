Aktuelt Øl Politikerne er positive til take away-øl Kommunen vil hjelpe utelivsaktører som har øl som snart går ut på dato. Bransjen er positiv. Publisert: 21. april 2020, 13:41 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Det begynner å bli en stund siden folk klemte hverandre og tok en øl utenfor flere av utestedene på Skagenkaien. Nå kan det bli aktuelt å selge ølen utestedene brenner inne med som take away. FOTO: Jarle Aasland (arkivfoto)

– Varer for mange millioner kan gå ut på dato, sa Leif Arne Moi Nilsen (Frp) under tirsdagens møte i kommunalutvalget i Stavanger kommune.

Han fremmet et forslag om å åpne opp for alkoholsalg som take away, på prisnivå med butikk og vinmonopol innenfor alkoholloven.

– Det er en liten sak oppi det hele, men en viktig sak for de det gjelder, svarte John Peter Hernes fra Høyre.

Utvalget har nå bedt kommunedirektøren (tidligere rådmannen) om å se på muligheten for å tillate et slikt alkoholsalg.

God idé

Utelivsbransjen, med unntak av steder som serverer mat, har vært pålagt å holde stengt siden 12. mars.

Mye øl er ferskvare og utelivet risikerer store tap dersom flere tusen liter går til spille. Derfor kan take away-utsalg av øl være en god idé, mener daglig leder ved Cardinal, Tom Erichsen.

– Det står veldig mye øl i lokalene våre. Et slikt salg hadde hjulpet i denne situasjonen, sier han til Byas.

Tom Erichsen ved Cardinal synes take away-salg av øl kan være en god idé. FOTO: Kristian Jacobsen

– Vi brenner inne med vanvittig mye øl. Det kommer trolig til å bli et kjempestort tap for oss, sier daglig leder ved Martinique, Cementen og Checkpoint Charlie, Nils Østenfor.

Men begge står overfor den samme utfordringen: Mye av ølet som er i ferd med å gå ut på dato er fatøl. Det kan være vanskelig å bli kvitt.

– Da kan det være at folk må ta med egne growlere (større ølflasker journ.anm.). Tanken er nok ikke at folk skal gå ut med bøtter og spann med øl, humrer Erichsen.

Åpner for mulig drift

En annen utfordring er hvor sterkt øl utestedene kan selge. I forslaget til Moi Nilsen fra Frp understrekes det at alkoholsalget skal skje innenfor alkoholloven. Varer med en alkoholprosent over 4,7 er det bare Vinmonopolet som har lov til å selge.

– Dersom vi må forholde oss til butikkstyrke, vil det selvsagt legge begrensninger på hvor mye vi kan selge. Vi sitter på klart mest øl med polstyrke, sier daglig leder ved Bøker og Børst, Tom Brekke.

Daglig leder ved Bøker og Børst, Tom Brekke, tror et mulig take away-utsalg kan føre til at han kan åpne dørene igjen i Fargegata. FOTO: Anders Minge

Likevel er han også positiv til et mulig take away-salg av øl. Han nevner også growlerne som Erichsen i Cardinal trekker fram. Samtidig kan alkoholsalget være en døråpner for begrenset drift igjen.

– Vi regner ikke med at alkoholsalget alene skal gi oss de store summene, men det åpner opp for at vi kan tilby andre ting også, sier Brekke, og legger til at puben til vanlig også selger kafévarer som kaffe og kaker.

Felles utsalg?

Etter nærmere seks ukers tørke blant landets utesteder, har take away-debatten også vært aktuell flere andre steder i landet.

Verdal kommune var først ute. I Bergen og Oslo har spørsmålet også dukket opp.

Utestedene som ordningen kan være aktuell for har i dag en skjenkebevilling, men for å følge kravene i alkoholloven må barene sikre seg en salgsbevilling.

– Det letteste hadde gjerne vært om vi fikk til et felles bypol hvor alle barene kunne levert inn drikken og man kunne solgt for alle sammen. Eller en aktør som Gulating, som allerede har salgsbevilling, kunne solgt varene til alle de forskjellige stedene, foreslår Erichsen i Cardinal.

