Flere Stavanger-kafeer kaster askebegrene

For 32 år siden vedtok Verdens helseorganisasjons (WHO) medlemsland å opprette en egen antirøykedag, med formålet å skape oppmerksomhet rundt helseskadene nikotin medfører.

På markeringsdagen 31. mai i år sparket Kreftforeningen i gang kampanjen «Røykfri Uteservering». Som en del av kampanjen kan serveringssteder over hele landet kostnadsfritt bestille «Røykfri»-bordskilt fra Kreftforeningen, med sterk oppfordring om å kaste askebegrene sine.

Distriktssjef for Kreftforeningen i Rogaland, Camilla Gram, er sentral i arbeidet om et røykfritt sentrum.

– Vi er positivt overrasket over at mange serveringssteder allerede har tenkt på dette. Flere av kundene er barnefamilier som de vil ta hensyn til, i tillegg til ansatte som ofte serverer ute. Vi har i denne omgangen fokusert på kafeer og steder uten alkoholservering, men vi håper dette sender ut et signal som endrer holdninger i hele bybildet, forteller Gram.

Fakta: Så langt har følgende serveringssteder i Stavanger gått over til røykfri uteservering: – Godt Brød – Kanelsnurren Stavanger Sentrum – Kanelsnurren Stavanger Øst – Barista Coffee – Ostehuset Øst – Hverdagsgodt – Gamleverket (Sandnes)

Flest positive til røykeforbud

Ifølge Kreftforeningens undersøkelse sier 48 prosent at de er helt enig i å innføre røykeforbud på steder med uteservering, mens 21 prosent er litt enige. På den andre siden er 16 prosent litt uenig og 13 prosent helt uenig.

Kreftforeningen trekker frem flere helseskadelige konsekvenser ved passiv røyking, som økt risiko for hjertesykdom, lungesykdommer som astma, KOLS og lungekreft. Barn som puster inn tobakksrøyk er også oftere syke enn andre barn.

Gram forteller at røykfrie skilt ikke bare sender ut et signal, men også er en konkurransefordel for kafeer og serveringssteder med barn og unge.

– Dette gjøres overalt hvor Kreftforeningen har distriktskontor i Norge. Vi mener dette er et modent tiltak og responsen vi har fått så langt er veldig positiv.

Røykfri bakgård - men ikke helt frivillig

Vinneren av #Byasbeste utested 2018, Bøker og Børst, har vært nødt til å ha røykfri bakgård i flere år. Ifølge Røykeloven er nemlig bakgården å regne som et inneområde, men Alkoholloven på den andre siden regner bakgården som et uteområde.

Det er derfor både kortere serveringstid og røykeforbud i Bøkers bakgård, med unntak av et aldri så lite røykehjørne.

Barsjef Solveig Brandal sier at det ikke er aktuelt å gjøre baren røykfri med det første.

– Vi og mange andre barer i byen har mange kunder som røyker både fast og på fest, men vi jobber for å tilrettelegge for alle. Enkelte, kanskje spesielt turister, tar saken i egne hender og flytter askebeger noen bord lenger bort på uteserveringen. Og det er selvfølgelig helt greit for oss, sier Brandal lattermildt.

Kanelsnurren bytter ut askebegre med forbudsskilt

Torsdag 27. juni kastet også Kanelsnurren askebegrene til fordel for røykfritt-skilt. Kaféen ved Sølvberget stenger i 18-tiden, og assisterende daglig leder Stine Ditløvsen, har full forståelse for at det er stor forskjell på kafeer og barer. Dette til tross for at de har noen stamgjester som har reagert på røykeforbudet.

– Dette er vår første sommersesong med uteservering, så vi er spente på hvordan folk vil reagere. Samtidig som vi har mange som er positive til tiltaket, har vi også noen røykende stamgjester. Det er selvfølgelig litt synd, sier Ditløvse og legger til:

– I tillegg til småbarnsfamilier må vi også ta hensyn til de ansatte, som serverer til våre kunder ute.

Tobakksforretning like over gaten fra Kreftforeningen

Like over gaten fra Kreftforeningen ligger Havana-Magasinet, som er Norges eldste spesialforretning innen tobakk og røykeartikler. I 120 år har de solgt tobakksvarer på Domkirkeplassen.

Havana-Magasinet har merket nedgangen i sigarettsalget, både etter Røykeloven ble innført i 2010 og etter Bent Høie gjorde alle røyk- og snusbokser grønne.

Daglig leder Tore Dybdahl er selv bidragsyter til Kreftforeningen og er ikke negativ til kampanjen.

– Vi overlevde Røykeloven i 2010 og overlever nok dette også. Havana-Magasinet har gått i arv siden min oldefar kjøpte butikken på slutten av 1800-tallet. Vi ser at stadig flere ønsker et bredt sortiment av sigar- og snus, spesielt de siste 10 årene. Det er ikke salg av sigaretter som tar knekken på oss, sier Dybdahl.