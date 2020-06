Aktuelt Nakenbilder Modeller forteller: Ble forsøkt presset til å ta nakenbilder Fotografen ønsket å ta nakenbilder - og tok ikke nei for et nei. Nå er modellvirksomheten avviklet, melder NRK. Fotografen: – Beklager på det sterkeste at jeg har sendt disse meldingene. Publisert: 15. juni 2020, 10:41 Tone Pedersen

NRK har snakket med åtte modeller som kan fortelle samme historie: Innehaveren av modellbyrået, som også er fotograf, kom plutselig med forespørsler om å ta nakenbilder av dem. Av erotisk karakter.

Selv kalte han dem for «inspirasjonsbilder». Modellene NRK har snakket med forteller at han ikke ga seg - og tok ikke nei for et nei:

– Han prøvde alltid å «utfordre deg», som han sa det. Når man allerede hadde sagt nei, hvorfor fortsette å spørre?

To av modellene skal ha vært under 18 år da de begynte å få forespørsler om nakenfotografering. Noe som kan være ulovlig, ifølge høyesterettsadvokat Jon Wessel-Aas.

– Det vil kunne være straffbart på flere måter å ha befatning med, herunder produsere, bilder som seksualiserer noen som er under 18 år. Det er også straffbart å forlede noen som er under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av bilder med seksuelt innhold, sier han til NRK på generelt grunnlag.

Modellene forteller at de ønsker å gå til politiet for å levere bekymringsmelding eller anmeldelse.

Etter at NRK har vært i kontakt med byråinnehaveren og fotografen, blir modellvirksomheten lagt ned. Han forteller imidlertid at han fortsetter som fotograf. Han skriver videre i en e-post til NRK:

– Jeg beklager på det sterkeste at jeg har sendt disse meldingene og at jeg ikke har greid å formidle min hensikt og intensjon på en god måte. Dette har jeg nå tatt konsekvensene av og lagt ned modellvirksomheten. Utover dette har jeg ingen kommentarer til saken.

