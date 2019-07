Flere krefter vil utvide studenthus på campus

Studentenes hus ble bygget i 2011 og ligger midt på campus. Her huses universitetets mange studentorganisasjoner og puben, Tappetårnet. Høyre og Høyres studenter mener huset nå er blitt for lite.

– Da det ble bygget var det nesten 3000 færre studenter enn i dag. Det har ikke plass til alle organisasjonene. Det er behov for å øke størrelsen slik at det kan bli det samlingspunktet det bør være, sier bystyrerepresentant for Stavanger Høyre, Erlend Jordal.

Vil doble størrelsen

Jordal etterlyser politisk samarbeid for å få til utvidelsen.

– Vi bør ha en ambisjon om å nesten doble huset i størrelse. Jeg regner det som veldig sannsynlig at et politisk flertall vil stille seg bak, sier Jordal.

Lars Idar Waage

Da huset ble bygget i 2011 ble det finansiert av blant annet Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. Jordal håper investorene igjen åpner lommeboken med nye millioner.

– Hvis de klarer å spytte inn fem millioner hver, vil dette være mulig, sier Jordal.

– Vi vet hvor viktig huset er i seg selv, det er avgjørende for at studentene skal gjennomføre de aktivitetene de vil, fortsetter han.

– Trenger mer areal

Leder av StudentOrganisasjonen - StOr, Joachim Børlie, er enig i Jordals vurderinger.

– Jeg mener at det er behov for å bygge ut Studentenes hus for å få de engasjerte studentene samlet under samme tak. Vi trenger mer areal slik at studentene kan komme sammen til sosiale samlinger, sier Børlie.

Videre sier Børlie at han tror og håper at de andre studentene ønsker seg et større samlingspunkt og at politikerne vil støtte dette med penger.

– Studentparlamentet har allerede vedtatt at de ønsker seg dette, avslutter Børlie.