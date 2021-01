Aktuelt Student Rekordmange strøk på sykepleiereksamen Før jul hadde landets sykepleiestudenter nasjonal deleksamen i «Anatomi, fysiologi og biokjemi». Nå viser det seg at rekordmange strøk på eksamen. Oppdatert: 19. januar 2021, 13:31 NTB

Tall fra seks av tolv utdanningsinstitusjoner viser rekordhøy strykprosent på deleksamen for sykepleierstudenter i desember. FOTO: NTB (illustrasjonsfoto)

Nettavisen Khrono ved Oslo Met har fått tall fra seks av tolv institusjoner. Disse seks institusjonene har om lag 60 prosent av de studentene som har tatt eksamen.

Tallene viser så langt en gjennomsnittlig strykprosent på 29 prosent, noe som er en økning på 9,3 prosentpoeng sammenlignet med resultatene for et år siden.

Byas omtalte eksamenen i desember. Flere studenter beskrev den som «Tragisk», «Urettferdig» og «Latterlig dårlig».

Ved UiT – Norges arktiske universitet – er strykprosenten hele 33 prosent. Ved Høgskulen på Vestlandet er den 29 prosent. For fem av seks institusjoner øker strykprosenten, for noen med 10 prosentpoeng, eller mer.

Normalt ville eksamen i faget gått som en skoleeksamen. Men på grunn av koronapandemien måtte samtlige studenter ta eksamen som en hjemmeeksamen.

Etter at eksamen var gjennomført var det flere studenter som reagerte på at den var vanskelig, at de ikke hadde blitt forberedt på den type spørsmål de fikk og at de hadde svært dårlig tid.

Publisert: 19. januar 2021, 13:12 Oppdatert: 19. januar 2021, 13:31