Aktuelt Økologisk Noe nytt har åpnet i de tidligere Plantasjen-lokalene Ullandhaug gårdsbutikk har flyttet inn i Verksgata 13, hvor Plantasjen holdt til før. Det bare økologisk mat å finne i lokalene. Publisert: 17. april 2021, 11:00 Oda Bjønnes Hanslien

Ida Sevheim og Dimitrios Papachristodoulou har flyttet butikken sin inn i Verksgata 13. FOTO: Oda Bjønnes Hanslien

Ullandhaug Gårdsbutikk er ikke helt nytt. Tidligere het de nemlig Økologiske dagligvarer og holdt til i Langgata 2, som er rett over veien fra det nye lokalet.

– Vi har vært forelsket i bygningen og har stirret på den gjennom vinduet fra butikken i lang tid, sier Sevheim.

– Det ideelle stedet

Plantasjen holdt til i lokalet fram til 31. desember i fjor, da de la ned butikkene i både Stavanger og på Randaberg.

– Da vi først så det tomt for noen måneder siden, ble vi litt triste for å miste en nabo, men kort tid etter klikket det for oss at dette kunne være det ideelle stedet for butikken vår. Partneren min, Dimitris, løp over gata for å finne kontaktinformasjon til huseier. I dag føler vi oss heldige at vi fikk det til og kunne ikke ha forestilt oss et bedre sted for butikken vår.

Ullandhaug Gårdsbutikk har også lokale på Ullandhaug, der det hele startet i 2001 som en måte for Ullandhaug økologiske gård å selge sine produkter.

I Ullandhaug Gårdsbutikk er det kun økologisk mat som blir solgt. FOTO: Oda Bjønnes Hanslien

FAKTA: Hva er økologisk mat? Mat fra økologisk landbruk er framstilt med bruk av husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel og uten kjemisk-syntetiske plantevernmidler.

Økologiske produkter er framstilt uten kunstige aroma- og fargestoffer og med strenge restriksjoner for bruk av konserveringsmidler.

All bruk av genmodifiserte produkter er forbudt. Kilde: økologisk.no

Utelukkende økologisk

Det er kun økologisk mat å finne i butikken. De har også et fokus på lokale leverandører.

– I sesongen kommer det meste av grønnsakene fra en liten gård på Byre, fra Klepp og selvfølgelig Ullandhaug Økologiske Gård.

De har mottatt et gullstempel fra Debio som viser at over 90 prosent av produktene i butikken er økologiske.

– Vi har ikke satt det på døren enda, men det skal vi, sier Sevheim.

Det er flere lokale produsenter som allerede er i hyllene i Verksgata, blant annet Stavanger Ysteri, Eimealt, Stavanger Kaffebrenneri, Nyyyt, Safteriet og Jakobs brød.

– Vi importerer også en del produkter slik at vi alltid kan ha godt utvalg i hele sesongen, samtidig som du finner produkter som du kanskje ikke finner andre steder.

