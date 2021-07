Aktuelt Mote Henriette og Martine fra Sandnes har startet sitt eget klesmerke Etter en lang periode med koronanedstenging begynte Martine Lima (23) og Henriette Sørensen (24) å kjede seg. Noen måneder senere sitter de med eget klesmerke og nettbutikk. Publisert: 28. juli 2021, 18:00 Tonje Thorstad Kildal

Henriette Sørensen og Martine Lima har startet klesmerket Citrine. FOTO: Tonje Thorstad Kildal

Forrige uke lanserte venninnene klesmerket Citrine, med egen nettside.

– Tanken vår er at vi skal lage de klærne vi selv har lyst på, men som vi ikke finner i butikken. Det skjer jo ofte at man går i butikken og finner noe man liker godt, men som man skulle ønske var litt annerledes. Nå kan vi lage klærne akkurat som vi vil, sier Sørensen.

Det hele startet i høst da de var lei av å bare sitte inne og ikke gjøre noe.

– Det var ikke åpenbart at vi skulle ende opp med å lage et klesmerke, men vi tenkte det var noe som kunne passe oss siden det er noe vi begge er interessert i, sier Lima.

Møttes på medielinjen

Martine og Henriette møtte hverandre da de begge begynte på medielinjen på videregående.

– Nå er det jo ingen av oss som studerer noe kreativt, så den delen med å vise frem ting vi har skapt er noe vi har savnet, sier Sørensen.

De kan trekke frem flere grunner til at det var akkurat de to som skulle starte et klesmerke sammen.

– Vi har jo drevet med mye av det samme, og har mange felles interesser, vi er generelt ganske like og tenker likt, så jeg tror ikke vi kommer til å krangle så masse, sier Lima.

– Også har vi jo helt lik stil. Det skjer ofte at vi møter opp med det samme uten at vi har planlagt det, ler Sørensen, og legger til at det kan være en fordel når de skal designe klær sammen.

Begge to er også glade i utfordringer.

– Vi er eventyrlystne og liker å gjøre ting der vi ikke helt vet hva vi går til, og rett og slett utfordre oss selv, sier Lima.

Martine Lima pakker varer som skal sendes til en kunde. FOTO: Tonje Thorstad Kildal

Gjør alt selv

Hele prosessen med klesmerket startet på høsten, men på grunn av eksamensperioden kom de ikke ordentlig i gang før ut på vinteren.

– Vi satt oss ned og brainstormet litt både med navn og logo, og hva vi ville lage, og endte til slutt opp med dette, sier Lima.

– I tillegg har vi brukt mye tid på research for å lære oss alt, for vi gjør absolutt alt selv, bortsett fra å sy klærne, legger Sørensen til.

De gjør altså både målinger og design av klær selv, slik at de kan få klærne med akkurat den passformen de selv ønsker.

– Vi tar også bildene, og har laget nettsiden vår selv, sier Sørensen.

Til vanlig studerer Sørensen sosialt arbeid, mens Lima studerer økonomi, og selv om det ikke er kreativt har de fått nytte av det de har lært.

– Vi setter opp regnskapet vårt selv også, så det har vi hatt god nytte av, sier Lima.

Hårklemmer går også under noen av produktene til sandnesjentenes klesmerke. FOTO: Tonje Thorstad Kildal

Vil at det skal være eksklusivt

Tanken bak klesmerket er at klærne skal være kolleksjonsbaserte.

– Det vil si at det skal slippes ut kolleksjoner, som ikke kommer inn igjen når de blir solgt ut. Vi vil at det skal være litt eksklusivt, og at det ikke skal være noe absolutt alle kan få tak i, sier Lima.

Jentene satser også på klær som skal vare.

– Vi vil selge klær som har god kvalitet, som ikke blir ødelagt så fort. Vi har også gått for klassiske klær som ikke går ut på dato, legger Sørensen til.

I tillegg til disse kolleksjonene, har de også en kjernekolleksjon med klær de kan ta inn igjen.

– I kjernekolleksjonen har vi en crewneckgenser, handlenett og hårklemmer, sier Sørensen.

Deler av overskuddet fra genseren har de bestemt seg for at de vil gi til Dyrebeskyttelsen.

– Når vi startet denne bedriften tenke vi at vi ikke ville ta alt selv, vi ville også gjøre noe godt ut av det, sier Sørensen.

Kolleksjoner frem til sommeren

Jentene er fornøyde med responsen så langt, selv om de lanserte merket for bare noen dager siden.

– Hovedkolleksjonen er ikke lagt ut for salg enda, men vi har allerede fått flere tilbakemeldinger fra folk som ønsker å kjøpe når den kommer ut, sier Sørensen.

– Også har vi allerede fått solgt noe av det vi har lagt ut til nå, som er genseren, handlenettet og hårklemmene, legger Lima til.

De har også fått satt seg både kort- og langsiktige mål.

– Nå i første omgang er målet vårt å gå i null slik at vi kan fortsette med dette, og lage flere kolleksjoner, sier Sørensen.

– Vi har allerede planlagt kolleksjoner frem til neste sommer, så vi håper at vi får solgt nok til at vi faktisk kan få gjennomføre de planene vi har lagt, tilføyer Lima.

Men drømmen er å kunne leve av klesmerket.

– I det store og det hele håper vi jo at det kan bli noe mer av det, vi vil jo kunne jobbe med dette. Men det er veldig langt frem i tid, og litt surrealistisk å tenke på, men det er jo det som er drømmen, sier Sørensen.

Publisert: 28. juli 2021, 18:00