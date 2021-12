Aktuelt Konkurs Utested i Stavanger sentrum er konkurs Etter ni måneders drift er det slutt for Tweed i Kongsgårdbakken. Publisert: 28. desember 2021, 11:49 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

RMH Stavanger AS, selskapet bak utestedet Tweed i Stavanger sentrum, har begjært oppbud.

Utestedet, som går under selskapsnavnet RMH Stavanger AS, begjærte oppbud 23. desember. Dermed er det selskapet selv som ber om at det slås konkurs.

Rogalands Avis omtalte saken først.

For at begjæringen om oppbud skal tas til følge, må man være insolvent. Dette betyr at verdiene og inntektene ikke er nok til å dekke gjelden selskapet har pådratt seg, og at betalingsproblemene heller ikke er midlertidige.

Tweed åpnet dørene 12. mars i år. Planen var imidlertid å åpne i januar 2020, men så kom korona og skjenkestopp. Og det skulle dessuten vise seg å bli vanskelig å få skjenkebevillingen i havn, noe som førte til ytterligere forsinkelser.

Tidligere holdt Bar Social Eating til på adressen, men også dette selskapet gikk konkurs i september 2019.

