«Black week»: Her er fem råd Det blir stadig flere «shoppingdager» i november. – Forventer at butikkene følger lovverket, sier Forbrukertilsynet. Publisert: 23. november 2021, 17:00

Forbrukertilsynet følger nøye med på om salgskampanjene følger reglene.

– Kampanjene rundt «Black friday» gir inntrykk av at det er penger å spare. Dessverre er ikke det alltid riktig. Forbrukertilsynet finner stadig salgsmarkedsføring som kan villede forbrukerne, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet til eget nettsted.

November er blitt den store salgsmåneden.

For bare en drøy uke siden av avsluttet «Single's week» som kronet uka med «Single's day». Shoppingdagen som er regnet som verdens største, var kommet i full styrke til Norge.

Denne uken er «Black week» i gang, med den store svartfredagen som finale, selveste «Black friday».

Påfølgende mandag er det også «Cyber monday» – før julesalget tiltar i styrke to dager senere fra 1. desember.

Et gjentagende problem

Hvordan skal man ikke la seg lure i mylderet av tilbud?

Forbrukertilsynet følger også i år med under kampanjeperiodene vi er inne i.

– Forbrukertilsynet noterer seg at det er stadige salgs- og kampanjeperioder, og ofte blir det spørsmål om markedsført prisbesparelse er reell, sier Christoffer Bjørnum, seksjonssjef i Forbrukertilsynet, til Trd.by.

– Dette er følgelig en problemstilling vi er oppmerksomme på, som vi har tatt opp med næringsdrivende før og som vi naturligvis vil følge med på i disse dager, sier han.

Manglende førpriser eller ikke reelle førpriser er et gjentagende problem, ifølge tilsynet.

Det er klare bestemmelser knyttet til salgsmarkedsføring, og tilsynet sier de forventer at butikkene følger lovverket.

– Det er uavhengig av hva de kaller salget, sier Bjørnum.

Fem råd for ikke å bli lurt

Men han har også råd til deg som forbruker.

Her er fem enkle tips du kan følge for ikke å bli lurt under kampanjeperioder:

Sjekk prisen på den aktuelle varen i flere butikker: Kanskje selges den billigere i en annen butikk? Er før-prisen oppgitt? Hvis ikke, er varen neppe satt ned i pris. Sjekk prishistorikk. Sjekk markedet selv og bruk gjerne prissammenligningstjenester som prisjakt.no og prisguiden.no. Ikke la deg stresse: Kampanjeperioder gir ofte inntrykk av at du må slå til nå. I mange bransjer er det imidlertid hyppige kampanjer og ofte vil det være mulig å gjøre gode kjøp med jevne mellomrom. Vær obs på antallbegrensninger: Det er vanlig å markedsføre at for eksempel de første hundre eksemplarene av en gitt vare fås til nedsatt pris. Da kan man fort føle seg lurt om man kommer til kassen og opplever at man er nummer 101 som kjøper dette produktet.

